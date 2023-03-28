Как правильно действовать, увидев "Шахид": спикер КМВА сообщил важные правила для украинцев
Ночью с 27 на 28 марта российские террористы в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа "Шахид". В сети появлялись видео и фото сбивания дронов.
Подобная съемка мест прилетов, сбития и типа оружия лишь помогает врагу корректировать свои действия при следующем обстреле. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
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Шаманов отметил, что, к сожалению, у украинцев есть привычка фотографировать и снимать видео моменты сбивания дронов или ракет. Затем эти видео публикуются в социальных сетях.
Публиковать такие видеоматериалы нельзя
Украинцы должны помнить об информационной гигиене и информационной безопасности.
Страна-террористка анализирует украинские соцсети и видит, куда произошло попадание и соответственно по номерам может идентифицировать, куда долетел или не долетел их "Шахид",
– подчеркнул представитель Киевской городской администрации.
Он вспомнил случай, когда были обнародованы фото дрона и с надписью "За Рязань", по которой россиянам очень легко идентифицировать, куда попал "Шахид" и во время следующей атаки корректировать свои действия.
Детали ночной атаки "Шахидами": смотреть видео
Шаманов еще раз призвал украинцев не производить фото- и видеосъемку и тем более не обнародовать кадры в социальных сетях.
Оккупанты атаковали Украину беспилотниками: что известно
- Ночью 27 марта в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах Киева и Днепропетровской области.
- В Киевской области ПВО уничтожило все цели, а в Святошинском районе столицы упали обломки. Там из-за этого возник пожар, охвативший 200 квадратных метров.
- Один из вражеских дронов попал в частное предприятие в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
- Всего оккупанты использовали 15 дронов-камикадзе "Шахид". Кроме того, применили один разведывательный БПЛА "Гранат-4". Силам ПВО удалось ликвидировать 14 воздушных целей.