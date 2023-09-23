Должен быть уничтожен, – Крамаров объяснил значение атаки на штаб Черноморского флота

Украинские военные ударили по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Так Украина должна уничтожить проблему, которую сама для себя создала в 2011 году.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что вражескому флоту нельзя дать уйти. Отметим, что об ударе по вражескому штабу стало известно после обеда 22 сентября.

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"Черноморский флот должен быть уничтожен. Он не должен уйти в Новороссийск. Мы должны показать всему миру, что то, ради чего Россия оккупировала Крым в 2014 году, просто уничтожено и его больше не будет", – подчеркнул Крамаров.

По его мнению, это станет важным информационным, пропагандистским и военно-стратегическим моментом.

Украина должна уничтожить российский Черноморский флот: смотрите видео

Как оказалось, так называемая "величественная" система противовоздушной обороны россиян не работает. Военный эксперт заметил, что она просто была уничтожена перед тем, как наносить удары

Дескать, пропускать крылатые ракеты по объектам критической военной инфраструктуры – это очень плохо для оккупантов. Это показывает, что боеспособность так называемой "второй армии мира" на довольно низком уровне.

Крамаров отметил, что удар по Севастополю нанесли крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Мол, об этом свидетельствуют фото, где видны очертания ракеты. Система ПВО россиян с ними справиться не может.

Мы просто уничтожаем угрозу, которая может не позволять нам экспортировать зерно,

– сказал военный эксперт.

Что известно об ударе по штабу вражеского флота