Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що ворожому флоту не можна дати піти. Зазначимо, що про удар по ворожому штабу стало відомо пообіді 22 вересня.

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"Чорноморський флот має бути знищений. Він не має піти в Новоросійськ. Ми маємо показати усьому світові, що те, заради чого Росія окупувала Крим у 2014 році, воно просто знищене і його більше не буде", – наголосив Крамаров.

На його думку, це буде важливим інформаційним, пропагандистським та військово-стратегічним моментом.

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Як виявилося, так звана "велична" система протиповітряної оборони росіян не працює. Військовий експерт зауважив, що вона просто була знищена перед тим, як завдавати ударів.

Адже, мовляв, пропускати крилаті ракети по об'єктах критичної військової інфраструктури – це дуже погано для окупантів. Це показує те, що боєздатність так званої "другої армії світу" на доволі низькому рівні.

Крамаров зауважив, що удар по Севастополю завдали крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Мовляв, про це свідчать фото, де видно обриси ракети. Система ППО росіян з ними впоратися не може.

Ми просто знищуємо загрозу, яка може не дозволяти нам експортувати зерно,

– сказав військовий експерт.

Що відомо про удар по штабу ворожого флоту