Танкер Sig выполнял непростые задачи: чем помогут Украине затопление таких кораблей

В ходе специальной операции 5 августа СБУ совместно с ВМС нанесла удар дроном по крупному танкеру Sig. Находящееся под санкциями США российское судно транспортировало топливо для войск врага.

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что танкер выполнял непростые задания, но сейчас немного устал. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Хорошая закономерность

Повреждение танкера Sig – это симметричный ответ на попытки России перекрыть судоходство в украинские порты и остановить зерновые перевозки.

Если они зерно, то мы нефть,

– подчеркнул военный обозреватель.

Подобные дроны, попавшие в танкер Sig и десантный корабль "Оленегорский горняк", были продемонстрированы на одной из выставок. Дальность их действия около 800 километров, фактически они могут действовать по всей акватории Черного моря. Теперь ни в одном порту и точке Черного моря россияне не могут чувствовать себя в безопасности.

Атаки дронов на вражеские суда произошли в течение двух ночей подряд. Если и на следующую ночь тоже будет какая-то атака с помощью беспилотников, то уже можно говорить о системности.

"Как говорят, один случай – случайность, второй – совпадение, а третий – закономерность", – отметил Попович.

Какие последствия для оккупантов будет иметь объявление военной угрозой в акватории шести портов России: смотрите видео

Эффект для врага

Российские паблики транслируют обращение украинской власти будто бы все порты России в Черном море в зоне военной опасности. Это автоматически повышает стоимость страхования судов, которые решатся курсировать по этим водам. В таком случае передвижение для перевозчиков станет материально невыгодным, ведь придется платить огромные страховые суммы.

Украина официально объявила военную угрозу в районе сразу шести Черноморских портов России. Режим угрозы действует от 4 августа и является бессрочным.

Это может приостановить судоходство со стороны России, транспортировку нефти из Черноморских портов и прервать поступления в бюджет. К тому же предупреждение является сигналом для перевозчиков, чтобы они приняли меры касательно того, стоит ли им заходить в эти воды.

"Я думаю, что любой владелец судна в здравом уме не захочет отправлять свои суда в зону повышенной опасности. Похоже, что Россия проигрывает в зерновом шантаже. Я слышал неофициальные разговоры, что оккупанты готовы вернуться к переговорам о возобновлении зернового соглашения", – сказал военный обозреватель.

Атака на российский танкер Sig: коротко