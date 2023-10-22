"У них не было шансов добежать до укрытия": что известно о жертвах атаки терминала "Новой почты"

Поздним вечером 21 октября российские военные нанесли ракетный удар по Харьковщине. Вскоре стало известно, что две ракеты попали в терминал "Новой почты", в результате чего погибли люди.

По имеющейся информации, внутри помещения находились сотрудники "Новой почты". Они не успели перейти к укрытиям, ведь между объявлением воздушной тревоги и взрывами прошла едва ли минута.

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Что известно о жертвах и пострадавших

По состоянию на 00:33, 22 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что 6 человек погибли в результате российской атаки. Еще 14 получили ранения. Он подчеркнул, что все они – находившиеся в помещении на момент ракетного удара сотрудники "Новой почты".

Глава ОВА добавил, что самому младшему пострадавшему 19 лет, а самому старшему – 42. У них осколочные ранения, а также взрывные травмы.

По имеющейся у Олега Синегубова информации, среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Олег Синегубов добавил, что разбор завалов на месте прилета продолжается.

В полиции Харьковской области сообщили информацию по состоянию на 02:30: в результате ночного обстрела села Коротич (именно там ракета попала в "Новую почту") погибли 6 человек, 16 ранены. Всего на территории терминала находились 22 человека. Специалисты-взрывотехники изъяли обломки ракеты С-300.

С журналистами Суспильного пообщался сотрудник "Новой почты" Алексей Корниенко. Он отметил, что находился в помещении терминала, когда ракета попала в здание. По его словам, он слышал по меньшей мере один взрыв, после чего раздалась воздушная тревога. Алексей Чубенко вытащил двух человек с осколочными ранениями ног.

В "Новой почте" в 00:27 прокомментировали атаку по Харьковскому инновационному терминалу.

Только что в него попала ракета. Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем – каждому,

– отмечают в компании.

В "Новой почте" 22 октября объявляют днем траура. В компании отмечают, что будут работать и чествовать каждого погибшего героя "Новой почты" и каждого погибшего в войне, развязанной Россией.