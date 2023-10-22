В США отреагировали на атаку терминала "Новой почты" под Харьковом
Источник:Бриджит Бринк
Российская армия вечером 21 октября нанесла ракетный удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом, после чего погибли и ранены. На эту атаку отреагировали в Соединенных Штатах, заявив, что они находятся на стороне Украины.
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Она подчеркнула, что Россию должны привлечь к ответственности за это военное преступление, передает 24 Канал.
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Бринк отреагировала на удар России возле Харькова
Посол рассказала, что в этот день она снова увидела "ужасные кадры российского насилия против гражданского населения в Украине". В частности, она осудила атаку терминала "Новой почты" под Харьковом.
Ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни 6 человек, еще больше получили серьезные ранения,
– написала она.
Бринк отметила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир". Она также заверила, что Соединенные Штаты будут рядом с украинцами, чтобы Россия смогла полностью ответить за свои преступные действия.
Удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: что известно
- Россияне вечером 21 октября ударили по терминалу "Новой почты" под Харьковом. В результате этого удара 6 человек погибли, а еще 16 получили ранения.
- До этого в городе объявили воздушную тревогу и предупреждали об угрозе ракетного удара. Очевидцы говорят, что между сигналом тревоги и взрывом прошло около 1-2 минут.
- Впоследствии стало известно, что атаки по Харькову нанесла Россия модифицированными ракетами С-300. Эти ракеты были запущены с территории Белгородской области.
- В ГСЧС рассказали, что пожар под Харьковом охватил площадь около 300 квадратных метров. В конце концов, над ликвидацией последствий террористического ракетного удара работало 47 сотрудников ГСЧС, а также были привлечены 9 единиц техники.
- Находившиеся на других отделениях работники "Новой почты" прибыли в поврежденный терминал, чтобы помочь вытащить своих коллег из-под завалов. В частности они оказывали раненым первую медицинскую помощь, выносили на улицу, передавали медикам.