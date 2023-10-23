Удар по терминалу "Новой почты": в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие
Источник:Харьковская ОВА
Российская армия вечером 21 октября нанесла удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом, в результате чего погибли и травмировались гражданские. Сейчас медики продолжают оказывать помощь пострадавшим после российского обстрела.
Сейчас известно о 16 пострадавших в результате удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом. Все – мужчины в возрасте от 19 до 48 лет.
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Что известно о пострадавших
В Харьковской областной военной администрации отметили, что 7 пострадавших после атаки терминала "Новой почты" сейчас находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 5 из этих людей сейчас – в реанимации.
В ОВА также сказали, что состояние двух раненых остается крайне тяжелым, и они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные 9 человек имеют повреждения легкой и средней степени тяжести. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Прокомментировал ситуацию с пострадавшими после удара по терминалу "Новой почты" и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. Он сказал, что врачи фактически борются за жизнь травмированных людей.
Он также сказал, что 9 человек имеют средние и легкие степени ранения, но все равно находятся в медучреждениях, потому что травмы достаточно тяжелые для самостоятельного лечения.
Как произошла атака по терминалу "Новой почты" под Харьковом
- Российская армия вечером 21 октября атаковала терминал "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района. В результате погибли и пострадали сотрудники компании, которые не успели пройти в укрытие, ведь с момента объявления воздушной тревоги до взрыва прошло менее полминуты.
- Сейчас известно, что после атаки погибли 6 сотрудников "Новой почты". Кроме того, еще 16 человек получили ранения различной степени.
- Впоследствии стало известно, что для удара враг применил ракету С-300, которую выпустил с территории Белгородской области. В компании "Новая почта" 22 октября объявили днем траура.