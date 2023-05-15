Обстрел Тернополя: что известно о повреждении вуза и склада благотворительной организации

Враг атаковал крылатыми ракетами Тернопольщину, из-за чего пострадали несколько инфраструктурных объектов. Среди них есть склады благотворительной религиозной организации, что помогает внутриперемещенным лицам.

В ночь с 13 на 14 мая российские оккупанты обстреливали Тернопольщину, в результате чего вспыхнули пожары на территории в 50 тысяч квадратных метров. Подробно об объектах, что пострадали, рассказал городской председатель областного центра Сергей Надал во время брифинга, – информирует 24 Канал.

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Люди не пострадали

Чиновник отметил, что нет пострадавших среди населения и не было попаданий в жилые дома, хотя все же в определенных домах выбило окна. Собственно, враг нанес удары исключительно по производственным, коммерческим и хозяйственным объектам.

Очень заметно, что пострадала религиозная ОО, помогавшая внутриперемещенным лицам, помогала церквям. Это организация – "Свет и реформация", где были уничтожены все складские помещения, где были пищевые продукты, средства гигиены и другие такие вещи, необходимые для обычных людей, нуждающихся в этом,

– сказал мэр Тернополя.

Кроме того, он рассказал об обстреле одного из Тернопольских вузов. Из-за него были выбиты окна и повреждены двери в образовательном заведении. К счастью, разрушений нет.

Обратите внимание! Надал предварительно оценил ущерб, нанесенный врагом, на сумму в несколько десятков миллионов гривен. Однако более точная информация о количестве пострадавших объектов появится вскоре.

Сейчас работает специальная комиссия, фиксирующая ущерб, причиненный Россией во время удара.

Было ли попадание в склад со снарядами