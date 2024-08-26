15 областей было под ударом, цель – энергообъекты: все о массированной атаке Украины 26 августа

Россия ночью и утром 26 августа массированно атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед", а также ракетами различного типа. Вследствие этого пострадали 15 областей нашего государства, попадания фиксировали по энергообъектам.

В Киеве, Одессе и еще нескольких украинских городах фиксировали проблемы со светом и водой, в ряде областей работала наша противовоздушная оборона. Главное о массированной атаке Украины 26 августа – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько областей оказались под ударом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 15 областей пострадали в этот день в результате российской массированной атаки.

Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким,

– написал глава правительства.

Он также отметил, что целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов.

"Укрэнерго вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Главы ОВА получили задание развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости", – объяснил глава Кабмина.

Украину атаковали "Шахедами" и ракетами

Тревога начала распространяться украинскими областями в 02:05, когда Воздушные силы предупредили о движении "Шахедов" в направлении Полтавской области. Далее карта воздушных тревог начала краснеть с востока на запад, достигнув к утру Ровенской и Львовской областей, а также Волыни.

Уже в 04:43 Воздушные силы сообщили о фиксировании в воздушном пространстве России 11 бортов Ту-95МС. Это свидетельствовало о подготовке россиян к ракетному обстрелу нашего государства.

Первые крылатые ракеты в воздушном пространстве Украины зафиксировали в 07:40. Направление движения вражеских воздушных целей было на запад.

Также около 7:44 мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что зафиксирован взлет 6 единиц Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России. Также Воздушные силы писали и о взлете МиГ-31К.

Воздушная тревога во всех областях Украины, кроме Одесской, продолжалась и в 10:47. По предварительным данным, вражеские ракеты в небе над нашим государством не фиксируют, но продолжается угроза атаки беспилотными летательными аппаратами.

Где раздавались взрывы

Киевская область

Около 03:02 в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО в области по вражеским "Шахедам". Из-за этого граждане могли слышать взрывы.

Кропивницкий

В направлении Кропивницкого двигались вражеские крылатые ракеты. О взрыве в Кропивницком сообщили уже в 07:56 журналисты Общественного. В 08:02 корреспонденты сообщили о повторных взрывах в Кропивницком.

Кривой Рог

Взрывы в Кривом Роге подтвердил Александр Вилкул. В городе слышали серию взрывов, после чего возникли проблемы с водой.

Хмельницкий

О взрывах стало известно уже через около 3 часов, в 08:14. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

В 08:20 в городе также слышали повторные взрывы. Сейчас о последствиях атаки местные власти пока не сообщали. Информация о разрушениях или пострадавших пока также отсутствует.

Через 11 минут в Хмельницком в третий раз прогремели взрывы, передали корреспонденты Общественного. В 09:07 стало известно о четвертом взрыве в городе.

Одесса

Около 08:36 местные СМИ сообщили, что в Одессе работает противовоздушная оборона Украины. В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что в городе раздавались взрывы. Около 08:44 Общественное написало, что в Одессе слышали повторные взрывы.

Львов

Около 09:00 председатель ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в городе. Также уже в 9:10 во Львове прозвучали повторные взрывы.

Прикарпатье

Около 08:50 руководительница Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о работе наших защитников по вражеским целям.

В 08:55 корреспонденты Общественного написали, что в области были слышны взрывы. Через 2 минуты стало известно о повторных громких звуках. В 09:00 журналисты в третий раз написали о взрывах. В 09:18 корреспонденты Общественного сказали, что на Ивано-Франковщине снова слышны звуки взрывов.

Винница

Уже в 08:19 Воздушные силы предупредили, что крылатые ракеты курсом на Винницкую область. Вскоре журналисты написали, что в Виннице громко. В течение минуты раздался повторный взрыв.

В 08:41 в Виннице снова был слышен звук взрыва. Впоследствии в ОВА сообщили, что работает ПВО. В 09:24 в городе фиксировали повторные взрывы. Воздушные силы снова сообщали о крылатых ракетах.

Харьков

Взрывы в Харькове прогремели около 08:05, что подтвердил городской голова Игорь Терехов. Также корреспонденты Общественного сначала насчитали три взрыва, а через несколько минут в городе прозвучала новая серия.

Уже в 9:38 Олег Синегубов рассказал, что попадание зафиксировано в Немышлянском районе, оно пришлось по открытой территории. Пока без пострадавших.

Кроме того, взрывы также слышали в Запорожье, Полтавской области, в Днепре, Житомире, Ровно и Луцке.

Аварийные отключения и проблемы со светом и водой

Из-за российской атаки утром 26 августа Укрэнерго дало распоряжение ввести экстренные отключения света по всей Украине. Поэтому сейчас графики стабилизационных отключений не действуют.

В ДТЭК отметили, что энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

В ряде городов возникли проблемы со светом:

в Киеве разворачивают Пункты Несокрушимости по указанию "Укрэнерго" из-за введения экстренных отключений света. Из-за обесточивания в Одессе временно приостановили работу трамваев и троллейбусов.

в Винницкой области без электроэнергии Турбовская, Липовецкая и Барская общины. В Хмельницком тоже исчезло электричество

возможны перебои с электроснабжением во Львове. Пока неизвестно, когда в Житомире восстановят электроснабжение.

из-за удара по объекту энергетической инфраструктуры обесточены населенные пункты в Ровенском районе.

А в таких областях нашего государства сейчас есть проблемы с водой:

из-за атаки российской армии по энергетической системе Украины в Чернигове могут возникнуть перебои с водоснабжением. "Черниговводоканал" сейчас переводит подстанции и очистные на резервное питание.

"Хмельницкводоканал" выполняет переход работы насосных станций на резервное питание. Водоснабжение ограничиваться не будет.

воды нет в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах Киева.

также без воды остался Житомир. В городе после отбоя планируют включить водоснабжение на два часа. Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин. По его словам, водоканал два часа будет работать на генераторах, чтобы горожане сделали запас воды. Следующий раз водоснабжение включат с 19:00 до 22:00. 27 августа воду утром включат с 06:00 до 09:00.

из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание, сообщил мэр города Андрей Садовый.

в большинстве районов Луцка отсутствует водоснабжение. Коммунальщики выедут на места для включения генераторов и восстановления услуги после завершения воздушной тревоги.

Какие последствия массированной атаки по областям

Луцк

Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем, а количество пострадавших от обстрела возросло до 5

Кроме того, в результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом.

На месте попадания работали сотрудники ГСЧС. Они оперативно ликвидируют последствия вражеской атаки по областному центру. Они поделились первыми кадрами после удара.

Последствия вражеской атаки по Луцку / Фото ГСЧС

Киевская область

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что в области есть повреждения инфраструктурных объектов. Уже есть информация о раненом человеке. Он доставлен в одно из районных медучреждений, оказывается необходимая помощь.

Также зафиксировано повреждение частных домов в результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах.

Предварительно, есть один погибший, 69-летний мужчина. Произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме. Впоследствии стало известно, что из-под завалов дачного дома в Днепровском районе достали мужчину. Ему оказывают необходимую медпомощь.

В общем, по предварительным данным, повреждены с десяток домов. 2 – разрушены. Изуродована хозяйственная постройка. Пожар спасатели потушили.

Винницкая область

В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры, сообщила первый заместитель руководителя ОВА Наталья Заболотная. Информации о погибших пока нет.

Житомирская область

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на Житомирщине во время массированной ракетной атаки пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. К сожалению, по предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина.

Кировоградская область

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович написал, что во время утренней атаки уничтожены вражеские дроны в небе над Кировоградщиной. Предварительно – в области без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.

Враг вновь целился по объектам украинской энергетики, а также по критической инфраструктуре Кропивницкого и Александрийского районов.

Хмельницкая область

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что с ночи враг атакует область ракетами и дронами. Сейчас ОВА выясняет последствия атаки. Все оперативные службы работают на местах.

Запорожская область

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в области россияне попали по объекту энергетической инфраструктуры. там поднялся пожар. Информация о последствиях уточняется.

Львовская область

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что враг атаковал энергетические объекты на Львовщине. Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением.

По состоянию на 11:59, Козицкий написал, что ситуацию с энергообъектами в области удалось стабилизировать. Энергетики работают над восстановлением питания. На местах дежурят ГСЧС и правоохранители. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Ровенская область

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль написал, что целью врага в области стал объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, в жилом доме повредило окна. Без человеческих жертв.

Также обесточены населенные пункты в Ровенском районе. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара. Силы ПВО сбили воздушные цели в Ривненском районе. Предварительно - тоже без жертв.

Полтавская область

В Полтавской области россияне атаковали объект промышленности, Травмированы пять человек.

Николаевская область

На Николаевщине трое раненых из-за атаки РФ. Сейчас ситуация с электроснабжением не критическая, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Одесская область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что целью россиян в области была энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них – 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения.

Харьковская область

На Харьковщине военные РФ нанесли удар по объекту промышленности в Изюмском районе, сообщил руководитель РВА Степан Масельский. Известно об одном погибшем, один человек ранен.

Что было с движением поездов после вражеского обстрела

В Укрзализныце отметили, что в связи с масштабной атакой врага есть несколько обесточиваний по разным регионам.

Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего следования продолжат движение,

– написали в компании.

Кроме того, представители Укрзализныци отметили, что пригородное движение электропоездами сейчас тоже имеет задержки, энергетики уже работают на местах. City Express в Киеве и Днепре движутся по графику.

На сайте компании указано, что сейчас задержание движения происходит со следующими поездами:

№35/36 Одесса-Главная – Перемышль-Главный (+2:22)

№51/52 Киев-Пассажирский – Пшеремышль-Главный (+2:22)

№37/38 Одесса-Главная – Ужгород (+1:58)

№351/352 Киев-Пассажирский – Кишинев (+1:43)

№749/750 Ужгород – Киев-Пассажирский (+0:32)

№19/20 Киев-Пассажирский – Хелм (+0:22)

№5/6 Ясиня – Запорожье-1 (+0:19)

№215/216 Черновцы – Запорожье-1 (+0:19)

№749/750 Вена-Главный – Киев-Пассажирский (+0:19)

№139/140 Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский (+0:13)

№39/40 Запорожье-1 – Солотвино-1 (+0:11)

№15/16 Ясиня – Харьков-Пассажирский (+0:10)

№97/98 Киев-Пассажирский – Ковель-Пассажирский (+0:08)

№67/68 Киев-Пассажирский – Варшава-Всходня (+0:05)

Обратите внимание! В Укрзализныце отметили, что все отклонения от графика традиционно собраны на портале компании.

Впоследствии в компании сообщили, что все рейсы, которые временно остановились в связи с обесточиванием после масштабной вражеской атаки, уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение.

"К сожалению, есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. Повреждена контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Он госпитализирован, угрозы жизни нет", – сообщили в Укрзализныце.

Некоторые вокзалы, которые также были обесточены из-за отключения в городских сетях, уже переведены на резервные генераторы и используются как пункты несокрушимости для горожан, где можно подзарядить гаджеты и переждать в укрытиях до отбоя тревоги.

Как реагировали на массированную российскую атаку в украинской власти

Глава Офиса Президента Андрей Ермак во время массированной российской атаки заявил, что желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого, а именно – их инфраструктуры.

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко назвал этот ракетный удар очередным актом террора против всей Украины.

Под прицелом была энергетика. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений. Ситуация сложная,

– написал Герман Галущенко.

Советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета Укрэнерго – Юрий Бойко во время брифинга в "Медиацентре Украина" заверил, что определенная часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре Украины, а другая - из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков. Чиновник также отметил, что эту российскую атаку, вероятно, отнесут к одной из самых массовых.