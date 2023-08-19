Целые летели из Курска – пострадали два региона: все, что известно об атаке "Шахедов" 19 августа

Российские оккупанты в очередной раз решили устроить беспокойную ночь для украинцев. Собственно, враг выпустил 17 дронов по нашему государству. Повреждения зафиксированы в нескольких областях.

Ночь против субботы, 19 августа, была тревожной для жителей Хмельницкой и Житомирской через захватчиков. В этом материале 24 Канала читайте обо всем, что известно об этой атаке.

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Сколько длилась тревога, как работала ПВО

Воздушную тревогу объявили около полуночи. Уже впоследствии стало известно, что оккупанты запустили "Шахеды" из Курской области и они двигаются в западном направлении. Окончательно угроза перестала существовать спустя почти пять с половиной часов.

В то же время в Воздушных силах утром констатировали, что удалось сбить 15 из 17 летевших на наше государство воздушных целей.

Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска. В северных и центральных, а также западных областях работала противовоздушная оборона. Уничтожены 15 вражеских беспилотников,

– говорится в сообщении.

Под ударом оказались Хмельнитчина и Житомирщина

В Хмельницкой ОВА сообщили о взрывах около 03:40. Утром стало известно, что две женщины получили ранения от обломков стекла, а также шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии. В то же время в нескольких селах взрывной волной было повреждено 30 домов.

В Житомирской ОВА констатировали, что враг совершил атаку дронами на объект инфраструктуры в регионе. В результате падения обломков возник пожар, его локализовали спасатели. По предварительной информации, жертв или пострадавших, к счастью, нет.

Также неспокойно было в Крыму для оккупантов

Следует сказать, что в ночь на 19 августа, когда на Украину летели "Шахеды", взрывы слышали местные во временно оккупированном Крыму. В частности, было громко Симферополе, Перевальном, а также в Бахчисарайском районе и Алуште.

Враждебное министерство обороны заявило, что Украина якобы запустила по полуострову ракету С-200, однако ее, "конечно же", удалось сбить с помощью так называемого российского ПВО. В Генштабе ВСУ эту информацию не подтверждали.

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Вместе с тем, когда такое происходило в Крыму, Путин посещал военный штаб в Ростове-на-Дону. Как пишут в Кремле, он якобы встретился с начальником генерального штаба России Валерием Герасимовым и заслушал его доклад.