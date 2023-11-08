В Сумской области уничтожили российскую ракету: враг запустил с Су-34 в 70 километрах от границы

Ночью в 70 километрах от границы оккупанты запустили управляемую авиационную ракету. Ее успешно уничтожили украинские защитники.

Об этом сообщил Командующий Объединенными силами ВСУ. Генерал-лейтенант поблагодарил воинов противовоздушной обороны, которые добросовестно выполняют задачи в Северной операционной зоне.

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Ракету сбили с ПЗРК Stinger

Вражескую управляемую авиационную ракету на Сумском направлении уничтожила мобильная огневая группа из ПЗРК Stinger.

Ракета, запущенная с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВС Украины,

– подчеркнул Наев.

Генерал-лейтенант отметил, что потерь среди нашего личного состава и военной техники нет.

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Российские террористы снова ударили по Запорожью

В 17:30 7 ноября кафиры нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре в одном из населенных пунктов Михайловской общины Запорожского района.

Начальник ОВА Юрий Малашко писал, что информация о пострадавших не поступала. Тип ракет уточняют.