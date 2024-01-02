"Все объекты поражены": минобороны России цинично оправдало массированный удар по Украине

Российская армия утром 2 января нанесла массированный ракетный удар по Украине. Между тем, в министерстве обороны страны-агрессора решили оправдаться за свое очередное военное преступление.

Там заявили, что все объекты были "уничтожены". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В минобороны России цинично прокомментировали ракетный обстрел Украины

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После того как о последствиях ракетных обстрелов Украины россиянами узнал весь мир, министерство обороны страны-агрессора решило издать свою версию того, как происходила эта атака.

Там отметили, что вооруженные силы России нанесли групповой удар "высокоточным оружием большой дальности" и беспилотными летательными аппаратами якобы по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По словам представителей российского министерства, на этих "объектах" якобы выполняли заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и пригороде.

Оккупанты также дерзко отметили, что якобы ударили по "местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств", поставляемых "киевскому режиму" западными странами. Там цинично заявили, что цель удара достигнута, а "все объекты поражены".

Очевидно, россиянам бредят склады с ракетами и боеприпасами в домах, где живет гражданское население. Более того, у них почему-то военные объекты всегда располагаются в квартирах обычных украинцев.

Кроме того, российские минобороны почему-то вообще не упомянули о Харькове, где от российского лома пострадали по меньшей мере 52 человека, а одна – погибла.

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