Было 20 ракетных ударов: в Генштабе назвали число уничтоженных "Калибров" за прошедшие сутки

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали Украину "Калибрами" и дронами-камикадзе. Предварительно известно, что враг нанес 20 ракетных ударов.

Также российский враг нанес 62 авиационных удара. В настоящее время более подробная информация уточняется.

Обратите внимание Во время вечерней и ночной воздушных атак украинская ПВО отработала успешно, – Игнат

Что известно о прошлой атаке Украины

Как рассказали в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. 12 ракет "Калибр" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил.

Кроме того, враг нанес 62 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed" – все были уничтожены.

Также оккупанты совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Массированная атака Украины: что известно

Россия провела комбинированную атаку. Так, оккупанты запустили крылатые ракеты не только со своей территории, но и из Белоруссии.

Террористы использовали "Кинжалы" и "Калибры".

В Запорожье и в Хмельницкой области слышали взрывы. Также было шумно в Киевской области.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по пригороду Запорожья. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В ВСУ отметили, что враг целится именно по Староконстантинову на Хмельнитчине. Очевидно потому, что там расположен аэродром, который с самого начала полномасштабного вторжения не дает покоя россиянам.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты пытались бить по Хмельницкой области и "Мотор Сечи". Наша ПВО сбила часть ракет противника. Украинский лидер поблагодарил за это защитников.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что вечером и ночью российские захватчики снова атаковали Украину. Они выпустили "Калибры", "Кинжалы" и ракеты Х-101. По предварительным данным, украинская ПВО отработала успешно.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что украинская ПВО работала мощно и результативно в небе над Николаевщиной, Кировоградщиной и Винницкой областью. По предварительным данным, на Юге уничтожено не менее 10 воздушных целей. Однако результаты еще уточняются.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.