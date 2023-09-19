Не только Львовщина и Николаевщина: где еще сбивали дроны во время массированной атаки
Источник:Силы обороны юга Украины
Ночью 19 сентября российские захватчики выпустили по Украине дроны-камикадзе. Вражеские цели, в частности, были уничтожены над Одесчиной и Винницкой областью.
Так, враг снова прибег к массированной дроновой атаке. С восточного побережья Азовского моря БПЛА типа "Shahed-131/136" были направлены по разным регионам Украины.
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Над Одесщиной и Винницкой областью уничтожили вражеские дроны
Силы обороны юга Украины рассказали, что в их зоне ответственности были уничтожены 12 БПЛА:
- 10 – над Николаевщиной,
- по 1 – над Одесщиной и Винницкой областью.
Отметим, что во время сбития вражеской цели падение обломков повлекло за собой повреждение сельскохозяйственной техники одного из частных предприятий в Николаевской области. К счастью, люди не пострадали.
Кроме того, утром над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский БпЛА.
Массированная атака Украины 19 сентября: что известно
- Воздушные силы сообщили, что в ночь на 19 сентября враг применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М".
- Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
- В результате боевой работы 27 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях.
- Кроме того, на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
- К сожалению, во Львове есть три попадания в промышленные склады. От удара россиян загорелось в четырех локациях. Пострадал находившийся на месте 26-летний парень.
- Всего Силы ПВО сбили 15 из 18 "Шахедов", которые летели атаковать Львовщину, сообщили в ОВА.