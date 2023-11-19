Два направления работы: Маломуж объяснил активизацию атак Украины беспилотниками
Несколько ночей подряд российские беспилотники атакуют территорию Украины. В частности, в ночь 19 ноября воздушная тревога продолжалась 5 часов. Враг запустил 20 "Шахедов", подавляющее большинство которых сбили Воздушные силы ВСУ.
Генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что кроме атаки по объектам на территории Украины, вражеские БПЛА выполняют другие важные для россиян цели.
Важно Зима будет тяжелой – Зеленский о том, насколько готова Украина и на что способна Россия
Должны быть готовы к массированным атакам
Беспилотники, которые запускают оккупанты на территорию нашей страны, выполняют два направления работы.
Во-первых, должны создавать психологическое давление на граждан Украины, провоцировать панику и сеять уныние, что, мол, уже почти два года идет война, а перспектив на освобождение якобы нет. По "логике" врага, это давление должно подтолкнуть украинцев "требовать переговоров". Россия таким образом оказывает давление на украинское общество и власть, а также наших партнеров.
Во-вторых, враг, запуская беспилотники, пытается обнаружить наши системы ПВО. В то же время, Украина постоянно совершенствует свои системы противовоздушной обороны, а также получает дополнительно новейшие комплексы от партнеров.
"Мы должны быть готовы к разноплановым пускам ракет – крылатых, баллистических, а также "Шахедов". Однако у нас есть большой опыт в противодействии врагу, более мощные системы ПВО и более защищенные инфраструктурные объекты и коммуникаций", – отметил генерал украинской армии.
Нужно вовремя обезопасить себя
В Украине падает температура и наступает настоящая зима, поэтому усиливаются угроза ракетных обстрелов со стороны врага. Потому важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Также могут быть разные типы угроз со стороны противника, в частности массированные удары, ведь "Калибры обнаруживаются за 20 – 30 минут до прилета, а "Кинжалы" - 5 – 7 минут. Именно поэтому нужно вовремя обезопасить себя,
– отметил Маломуж.
Государство также сгенерировало все силы на моменты пусков, и наша система ПВО нацелена на то, чтобы защитить Украину по основным стратегическим направлениям на 80-90%. Но все равно придется предположить, что какая-то часть ракет может пролететь.
Николай Маломуж рассказал, существует ли угроза вражеских массированных удавов по территории Украины: смотрите видео
Враг потенциально готов
Сдерживающим фактором для россиян могут быть мощные ответные действия со стороны Украины. Мы постоянно поражаем заводы на территории России, штабы, нефтебазы, склады боеприпасов.
В то же время, когда враг начнет массированные удары – никто не знает. Они могут быть в ближайший день, а может, допустил генерал украинской армии, через неделю или месяц, когда у Владимира Путина возникнет идея, что он имеет паритет и решит выполнить спецзадачи – фактически ликвидировать народ Украины и нашу инфраструктуру.
"Важно, чтобы украинские силы не недооценили ситуацию, ведь потенциально враг готов к нанесению по Украине ударов, которые могут иметь очень большие последствия", – подчеркнул Николай Маломуж.
Удары России по территории Украины
- Ночью 19 ноября звучал сигнал воздушной тревоги в Киевской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Оккупанты из Курской области России запустили "Шахеды".
- При приближении к столице было сбито не менее 10 российских беспилотников. Над Сумской областью – 3 БпЛА. Ночью из 20 запущенных на территорию Украины беспилотников, 15 было сбито.
- В то же время в Киевской городской военной администрации отметили, что россияне в последние дни активизировали атаки в столицу. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.