Два направления работы: Маломуж объяснил активизацию атак Украины беспилотниками

Несколько ночей подряд российские беспилотники атакуют территорию Украины. В частности, в ночь 19 ноября воздушная тревога продолжалась 5 часов. Враг запустил 20 "Шахедов", подавляющее большинство которых сбили Воздушные силы ВСУ.

Генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что кроме атаки по объектам на территории Украины, вражеские БПЛА выполняют другие важные для россиян цели.

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Должны быть готовы к массированным атакам

Беспилотники, которые запускают оккупанты на территорию нашей страны, выполняют два направления работы.

Во-первых, должны создавать психологическое давление на граждан Украины, провоцировать панику и сеять уныние, что, мол, уже почти два года идет война, а перспектив на освобождение якобы нет. По "логике" врага, это давление должно подтолкнуть украинцев "требовать переговоров". Россия таким образом оказывает давление на украинское общество и власть, а также наших партнеров.

Во-вторых, враг, запуская беспилотники, пытается обнаружить наши системы ПВО. В то же время, Украина постоянно совершенствует свои системы противовоздушной обороны, а также получает дополнительно новейшие комплексы от партнеров.

Запуск БПЛА по Украине – это далеко не массированные атаки. Россия системно увеличила количество беспилотников разных типов. Кроме того, примерно 100 – 120 ракет разных типов она производила, но не запускала, в частности Х-101, Х-122, "Калибры" (до 45 единиц), "Кинжалы" (до 8 единиц). В общей сложности россияне накопили до 1000 ракет.

"Мы должны быть готовы к разноплановым пускам ракет – крылатых, баллистических, а также "Шахедов". Однако у нас есть большой опыт в противодействии врагу, более мощные системы ПВО и более защищенные инфраструктурные объекты и коммуникаций", – отметил генерал украинской армии.

Нужно вовремя обезопасить себя

В Украине падает температура и наступает настоящая зима, поэтому усиливаются угроза ракетных обстрелов со стороны врага. Потому важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также могут быть разные типы угроз со стороны противника, в частности массированные удары, ведь "Калибры обнаруживаются за 20 – 30 минут до прилета, а "Кинжалы" - 5 – 7 минут. Именно поэтому нужно вовремя обезопасить себя,

– отметил Маломуж.

Государство также сгенерировало все силы на моменты пусков, и наша система ПВО нацелена на то, чтобы защитить Украину по основным стратегическим направлениям на 80-90%. Но все равно придется предположить, что какая-то часть ракет может пролететь.

Николай Маломуж рассказал, существует ли угроза вражеских массированных удавов по территории Украины: смотрите видео

Враг потенциально готов

Сдерживающим фактором для россиян могут быть мощные ответные действия со стороны Украины. Мы постоянно поражаем заводы на территории России, штабы, нефтебазы, склады боеприпасов.

В то же время, когда враг начнет массированные удары – никто не знает. Они могут быть в ближайший день, а может, допустил генерал украинской армии, через неделю или месяц, когда у Владимира Путина возникнет идея, что он имеет паритет и решит выполнить спецзадачи – фактически ликвидировать народ Украины и нашу инфраструктуру.

"Важно, чтобы украинские силы не недооценили ситуацию, ведь потенциально враг готов к нанесению по Украине ударов, которые могут иметь очень большие последствия", – подчеркнул Николай Маломуж.

Удары России по территории Украины