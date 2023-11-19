Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що окрім атаки по об'єктах на території Україні, ворожі БпЛА виконують інші важливі для росіян цілі.

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Маємо бути готові до масованих атак

Безпілотники, які запускають окупанти на територію нашої країни, виконують два напрямки роботи.

По-перше, мають створити психологічний тиск на громадян України, провокувати паніку та посіяти зневіру, що, мовляв, вже майже два роки триває війна, а перспектив на визволення буцімто немає. За "логікою" ворога цей тиск має підштовхнути українців "вимагати переговорів". Росія у такий спосіб тисне на українське суспільство та владу, а також наших партнерів.

По-друге, ворог, запускаючи безпілотники, намагається виявити наші системи ППО. Водночас Україна постійно удосконалює свої системи протиповітряної оборони, а також отримує додатково новітні комплекси від партнерів.

До речі. Запуск БпЛА по Україні – це далеко не масовані атаки. Росія системно збільшила кількість безпілотників різних типів. Крім того, приблизно 100 – 120 ракет різних типів вона виробляла, але не запускала, зокрема Х-101, Х-122, "Калібри" (до 45 одиниць), "Кинджали" (до 8 одиниць). Загалом росіяни накопичили до 1000 ракет.

"Ми маємо бути готові до різнопланових пусків ракет – крилатих, балістичних, а також "Шахедів". Проте маємо більший досвід у протидії ворогу, більш потужні системи ППО і більш захищені інфраструктурні об'єкти та комунікацій", – зазначив генерал української армії.

Потрібно вчасно убезпечити себе

В Україну падає температура і наступає справжня зима, а тому посилюються загроза ракетних обстрілів з боку ворога. Саме тому важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також можуть бути різні типи загроз з боку противника, зокрема масовані удари, адже "Калібри виявляються за 20 – 30 хвилин до прильоту, а "Кинджали" – 5 – 7 хвилин. Саме тому потрібно вчасно убезпечити себе,

– зазначив Маломуж.

Держава також згенерувала всі сили на моменти пусків, і наша система ППО націлена на те, щоб захистити Україну по основних стратегічних напрямках на 80% – 90%. Але все одно доведеться передбачити, що якась частина ракет може пролетіти.

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Ворог потенційно готовий

Стримаючим чинником для росіян може бути потужні зворотні дії з боку України. Ми постійно вражаємо заводи на території Росії, штаби, нафтобази, склади боєприпасів.

Водночас коли ворог розпочне масовані удари – ніхто не знає. Вони можуть бути у найближчій день, а може, припустив генерал української армії, через тиждень або місяць, коли у Владіміра Путіна виникне ідея, що він має паритет та вирішить виконати спецзавдання – фактично ліквідовувати народ України та нашу інфраструктуру.

"Важливо, щоб українські сили не недооцінили ситуацію, адже потенційно ворог готовий до завдавання по Україні ударів, які можуть мати дуже великі наслідки", – підкреслив Микола Маломуж.

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