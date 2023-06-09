Прилетело по оживленной улице: жуткие последствия удара по Умани

Российские захватчики атаковали Умань в Черкасской области – продолжается ликвидация последствий прилетов. Известно, что вражеские ракеты попали в предприятие и территорию города, где было немало гражданских людей.

В четверг, 8 июня, две российские ракеты типа "Калибр" прилетели в Умань, о чем впоследствии подробнее рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Как отметил чиновник, по состоянию на вечер 9 июня было известно о десятке пострадавших, которым оказали медицинскую помощь, однако без госпитализации нескольких человек не обошлось.

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Враг целился в гражданские объекты

Итак, было два прилета:

первый – в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку рядом – оккупанты ее разрушили до основания;

второй – в оживленную улицу, на которой расположено немало обычных магазинов.

Десятерым пострадавшим оказана медпомощь. Сейчас (по состоянию на 18:00, 9 июня 2023 года – 24 Канал) в больницах остаются два человека,

– написал глава ОВА.

По словам Табурца, в больницах находятся два человека:

первая пациентка в тяжелом состоянии – ее даже транспортировали в столичную больницу; женщина проходила вблизи места попадания ракеты и получила шанс на спасение благодаря военному, случайному свидетелю, у которого была с собой аптечка и он наложил турникет;

вторая потерпевшая в состоянии средней тяжести – ей оказывают необходимую помощь.

Что происходит в Умани и возле населенного пункта после атаки / фото городского совета

Отметим, что также журналисты из национального телемарафона показали кадры с места происшествия в Умани. Корреспондентка констатировала, что местным удается очень оперативно ликвидировать последствия обстрелов, что не может не поражать: "Будем работать – нас ничего не остановит", – сказал один из жителей Умани.

Последствия прилетов по Черкасской области: смотрите включение от ТСН

Добавим напоследок, что в ГСЧС сообщали, что привлекли 6 единиц техники и 26 спасателей для тушения пожаров, возникших в результате атаки.

Кроме того, камеры сняли то, что происходило в одном из супермаркетов Умани во время прилета. На видео видно, что в магазине было немало людей – во время атаки они беззаботно совершали покупки.