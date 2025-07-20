Россия ударила по Запорожью из РСЗО и атаковала по меньшей мере 14 дронами: есть пострадавшие

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Запорожскую область. Оккупанты дважды ударили из реактивных систем залпового огня. Кроме того, применили по меньшей мере 14 беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке на Запорожье ночью 20 июля?

Этой ночью в Запорожье было 2 удара из РСЗО. Также агрессор запустил по меньшей мере 14 беспилотниками.

В результате российской атаки изуродованы несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Вспыхнули пожары.

По уточненным данным ранена 69-летняя женщина,

– сообщил Иван Федоров.

Председатель ОВА добавил, что пострадавшей оказывают всю необходимую помощь.

Ранее, около 05:20, чиновник также писал, что 2 женщины пострадали в результате вражеской атаки на Васильевский район.

64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском,

– отметил глава ОВА.

Также рассказал, что в доме выбиты окна и поврежден фасад. Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь.

Заметим, что взрывы в Запорожской прогремели в 00:29. Уже в 00:41 Федоров сообщал о работе ПВО. Повторные взрывы прогремели в 00:59 и 01:12.

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