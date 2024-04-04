"Подобные радости будут в будущем": ГУР анонсировало новые атаки после "прилетов" в Татарстане

Украинские дроны 2 апреля атаковали завод по производству "Шахедов" в российском Татарстане. В Главном управлении разведки уверяют, что подобные удары будут продолжаться и в дальнейшем.

В будущем радиус ударов планируют только расширять. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Это (удары по НПЗ и заводу в Татарстане, – 24 Канал) хорошие результаты, и мы все этому порадовались. Я думаю, что подобные радости будут и в будущем. И их радиус будет увеличиваться,

– заинтриговал он.

Завод претерпел значительные разрушения

Андрей Юсов также рассказал, что завод по сборке "Шахедов" подвергся значительным разрушениям, а работа соответствующего объекта затруднена.

Он добавил, что все мы видели, что "добрые летательные объекты долетели в этот прекрасный день в несколько военных объектов", расположенных на территории Татарстана, оккупированного Россией. Представитель украинской разведки отметил, что говорится именно о военных объектах.

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