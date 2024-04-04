В майбутньому радіус ударів планують лише розширювати. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Це (удари по НПЗ та заводу в Татарстані, – 24 Канал) хороші результати, і ми всі цьому пораділи. Я думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому. І їхній радіус збільшуватиметься,
– заінтригував він.
Завод зазнав значних руйнувань
Андрій Юсов також розповів, що завод зі збирання "Шахедів" зазнав значних руйнувань, а робота відповідного об'єкта ускладнена.
Він додав, що всі ми бачили, що "добрі літальні об'єкти долетіли у цей чудовий день у кілька військових об'єктів", розташованих на території Татарстану, окупованого Росією. Представник української розвідки наголосив, що мовиться саме про військові об'єкти.
Атака на підприємства у Татарстані: головне
- Уперше від початку повномасштабного вторгнення дрони атакували військові підприємства у Татарстані, що за 1 200 кілометрів від України. Ймовірно, безпілотники прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську, де виробляли "Шахеди". Це результат роботи Головного управління розвідки Міноборони.
- На територію економічної зони "Алабуга" було щонайменше два влучання. Внаслідок атаки є серйозні руйнування. Відомо, що "Алабуга" є однією з найбільших та найуспішніших економічних зон промислово-виробничого типу в Росії.
- Аналітики ISW оцінили наслідки та значення перших ударів України по заводах у Татарстані. Внаслідок атаки прогриміли потужні вибухи. На геолокаційних кадрах видно, що було влучання в гуртожиток біля Єлабузького політехнічного коледжу. Геолокаційні кадри також підтверджують удар дрона по заводу ТАНЕКО в Нижньокамську.