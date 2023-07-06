Самая большая атака на инфраструктуру Львова за время войны, могут быть еще жертвы, – Садовый

Российские захватчики обстреляли Львов крылатыми ракетами, вероятно, типа "Калибр". Впоследствии власти города рассказали о масштабах атаки, констатировав, что она была самой крупной за время с начала полномасштабной войны.

В ночь на 6 июля враг нанес ракетный удар по жилой многоэтажке Львова, из-за чего пострадали по меньшей мере 8 человек (информация по состоянию на 07:00). В то же время больше об этом теракте впоследствии рассказал мэр города Андрей Садовый.

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Последствия удара по Львову

По словам Садового, к утру было известно о 3 жертвах. Однако, учитывая масштабы обстрелов, погибших может быть больше. В общем разрушения из-за удара – большие. В частности, повреждены жилые дома и машины людей.

Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения. Есть погибшие и раненые. Пока три (мертвых – 24 Канал) человека достали из-под завалов. Вероятно, будут еще погибшие. Очень большие разрушения. Разрушено более 50 квартир,

– сказал городской голова, но, собственно, уже в 07:20 стало известно о 4 погибших.

Он уточнил, что в домах снесло крышу – есть разрушения у офисного комплекса, школы, общежитий Львовской политехники: "Кажется, что сотни помещений будут нуждаться в нашей поддержке. Мы это все сделаем, но главное – это потери людей", – подчеркнул Садовый.

Кроме того, мэр Львова поблагодарил все службы, приехавших на место происшествия после удара. В частности, речь идет о спасателях и коммунальщиках.

Как отметил Садовый, если говорить о восстановлении инфраструктуры из-за этого обстрела – то речь идет о десятках миллионов гривен.

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Также на место после обстрела приехал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий: "Это результат "русского мира" – прямое попадание в жилой дом", – сказал чиновник, заметив, что продолжается разбор завалов и соответствующие службы сделают все, чтобы помочь людям.