Женщину выкапывали из-под завалов: жуткий репортаж из Змиева, где Россия разбомбила дома

Утром 8 января российские оккупанты обстреляли город Змиев Харьковской области. Один из домов враг разгромил полностью. Там жили супруги и еще одна женщина. Супругов, к счастью, удалось спасти.

В эксклюзивном репортаже 24 Канала рассказали, что 63-летняя женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Спасатели выкапывали ее из-под завалов.

Смотрите также Россия массированно атаковала Украину "Кинжалами" и не только: все, что известно об обстреле 8 января

Разрушенный жилой дом

Начальник спасательной части Ярослав Боровой отметил, что в 7:18 на пункт связи поступила информация о взрыве. В 7:32 спасатели прибыли на место разрушения жилого дома, полностью разрушенного в результате ракетных обстрелов. В доме находились люди. Двух человек удалось спасти, а женщина погибла.

Прилетело огромное количество земли на крышу дома. И мы выкапывали пострадавшую из-под завалов,

– сказал он.

На месте работало два отделения спасателей. Также на помощь приехала АРЗ СП с техникой и личным составом. Через 3 часа они выполнили свою работу.

Россия разбомбила дома в Змиеве / Фото: Анна Черненко, 24 Канал

Открыли уголовное дело

Спикер полиции Харьковской области Елена Баранник отметила, что на месте попадания в жилой дом была зафиксирована огромная воронка. На месте работают следователи, криминалисты, взрывотехники для установки типов снарядов, которыми был обстрелян этот район.

Были повреждены жилые дома. В некоторых домах обрушилась крыша. Один из домов был полностью разрушен, именно там находились пострадавшие люди.

Один мужчина в соседнем доме. У него была острая реакция на стресс. Три человека из-под завалов доставали. Местные жители помогали спасателям. Полицейские изъяли двух человек: мужчину и женщину. Они, к счастью, живы. 63-летняя женщина получила ранения. Ее зажало, она получила ранения, несовместимые с жизнью,

– сообщила спикер.

Сейчас ведутся работы по документированию преступлений России. Было открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины по факту нарушения законов и обычаев войны.

Массированная атака по Украине 8 января: главное