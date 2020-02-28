Загороднюк об атаке России на Турцию: Действия РФ представляют угрозу для всего мира

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в телефонном разговоре с министром нацобороны Турции, Хулуси Акаром, выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, устроенного в Идлибе режимом президента Сирии Башара Асада при поддержке вооруженных сил России.

Гибель людей – это всегда огромное горе для всей страны. И в Украине, где шестой год гибнут наши защитники, как нигде понимают это, написал Загороднюк на своей фейсбук-странице.

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"Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", – подчеркнул министр обороны.

От имени Минобороны и от себя лично он выразил соболезнования и слова поддержки семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее МИД Украины выразил обеспокоенность существенной эскалацией ситуации в сирийском Идлибе и осудил действия режима Асада и России, которая его поддерживает и оказывает всяческое содействие.

Что известно об атаке России на Турцию в Сирии

В ночь с 27 по 28 февраля в сирийской провинции Идлиб авиация России, которая поддерживает режим Асада, совершила атаку на турецкие войска. Погибли 36 турецких военных, еще 36 – получили ранения.

После атаки России турецкие войска устроили атаку по всем известным им объектам режима Асада.

Турция также созвала 28 февраля заседание НАТО. Альянс осудил атаки в Сирии и призвал Россию и режим Асада прекратить военные действия.

Турция открыла границу в Европу для сирийских беженцев. Их в Идлибе находится около 3,5 миллиона.

В Минобороны России заявили, что турецких военных обстреляли именно войска Сирии. И якобы эти турецкие войска находились среди боевиков в районе Бехуна в Идлибской зоне. При этом в Турции все отвергли и заявили, что Россия и Сирия хорошо знали расположение турецких военных, и боевиков там не было.

Сейчас к берегам Сирии плывут 2 русских фрегата с крылатыми ракетами.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор после атаки в Сирии и могут даже встретиться.

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Что нужно знать о ситуации в Сирии / Инфографика 24 канала