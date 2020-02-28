15:43
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
      Вєсті Кремля
      23:32, 27 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, 27 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Загороднюк об атаке России на Турцию: Действия РФ представляют угрозу для всего мира

      - Читати новину українською

      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в телефонном разговоре с министром нацобороны Турции, Хулуси Акаром, выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, устроенного в Идлибе режимом президента Сирии Башара Асада при поддержке вооруженных сил России.

      Гибель людей – это всегда огромное горе для всей страны. И в Украине, где шестой год гибнут наши защитники, как нигде понимают это, написал Загороднюк на своей фейсбук-странице.

      Узнайте больше: Конфликт Турции и России в Сирии: главные новости

      "Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", – подчеркнул министр обороны.

      От имени Минобороны и от себя лично он выразил соболезнования и слова поддержки семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим пожелал скорейшего выздоровления.

      Ранее МИД Украины выразил обеспокоенность существенной эскалацией ситуации в сирийском Идлибе и осудил действия режима Асада и России, которая его поддерживает и оказывает всяческое содействие.

      Что известно об атаке России на Турцию в Сирии

      • В ночь с 27 по 28 февраля в сирийской провинции Идлиб авиация России, которая поддерживает режим Асада, совершила атаку на турецкие войска. Погибли 36 турецких военных, еще 36 – получили ранения.
      • После атаки России турецкие войска устроили атаку по всем известным им объектам режима Асада.
      • Турция также созвала 28 февраля заседание НАТО. Альянс осудил атаки в Сирии и призвал Россию и режим Асада прекратить военные действия.
      • Турция открыла границу в Европу для сирийских беженцев. Их в Идлибе находится около 3,5 миллиона.
      • В Минобороны России заявили, что турецких военных обстреляли именно войска Сирии. И якобы эти турецкие войска находились среди боевиков в районе Бехуна в Идлибской зоне. При этом в Турции все отвергли и заявили, что Россия и Сирия хорошо знали расположение турецких военных, и боевиков там не было.
      • Сейчас к берегам Сирии плывут 2 русских фрегата с крылатыми ракетами.
      • Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор после атаки в Сирии и могут даже встретиться.

      К теме: Что происходит в Сирии: 5 вопросов о конфликте России и Турции

      що відомо про ситуацію в Сирії Туреччина Росія новини 28 лютого 2020
      Что нужно знать о ситуации в Сирии / Инфографика 24 канала

      26-летняя украинка заразилась коронавирусом в Италии: результаты анализов подтвердили
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии Новости России Новости Турции Новости политики Новости Украины Міністерство оборони України Андрей Загороднюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:02 Что происходит в Сирии: 5 вопросов о конфликте России и Турции
      Анатолій Максимов
      сегодня , 15:00 Незаживающие раны на теле Украины, или Почему Крым никогда не станет российским
      Віталій Портников
      сегодня , 10:00 Дмитрий Феликсов, Concert.ua: о кризисах, победах и шоу MONATIK на Олимпийском
      Рузана Ємельянова
      сегодня , 11:07 Мифы об инвестициях на фондовом рынке
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук