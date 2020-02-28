Загороднюк про атаку Росії на Туреччину: Дії РФ становлять загрозу для всього світу
Міністр оборони України Андрій Загороднюк у телефонній розмові з міністром нацоборони Туреччини Хулусі Акаром висловив співчуття щодо загибелі і поранення турецьких військових в результаті обстрілу, влаштованого в Ідлібі режимом президента Сирії Башара Асада за підтримки збройних сил Росії.
Загибель людей – це завжди величезне горе для усієї країни. І в Україні, де шостий рік гинуть наші захисники, як ніде розуміють це, написав Загороднюк на своїй фейсбук-сторінці.
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"Вчорашня жахлива трагедія вкотре засвідчила, що дії Російської Федерації не мають кордонів та становлять загрозу для всього світу", – наголосив міністр оборони.
Від імені Міноборони та від себе особисто він висловив співчуття та слова підтримки сім’ям загиблих, а пораненим турецьким військовослужбовцям побажав якнайшвидшого одужання.
Раніше МЗС України висловило занепокоєння суттєвою ескалацією ситуації в сирійському Ідлібі та засудило дії режиму Асада і Росії, яка його підтримує і надає всіляке сприяння.
Що відомо про атаку Росії на Туреччині в Сирії
- В ніч з 27 по 28 лютого в сирійській провінції Ідліб авіація Росії, яка підтримує режим Асада, здійснила атаку на турецькі війська. Загинули 36 турецьких військових, ще 36 – зазнали поранень.
- Після атаки Росії турецькі війська влаштували атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Асада.
- Туреччина також скликала 28 лютого засідання НАТО. Альянс засудив атаки в Сирії і закликав Росію та режим Асада припинити військові дії.
- Туреччина відкрила кордон до Європи для сирійських біженців. Їх в Ідлібі перебуває близько 3,5 мільйона.
- У Міноборони Росії заявили, що турецьких військових обстріляли саме війська Сирії. І начебто ці турецькі війська перебували серед бойовиків у районі Бехуна в Ідлібській зоні. При цьому в Туреччині все відкинули і заявили, що Росія та Сирія добре знали розташування турецьких військових, і бойовиків там не було.
- Наразі до берегів Сирії пливуть 2 російських фрегати з крилатими ракетами.
- Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову після атаки в Сирії і можуть навіть зустрілися.
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