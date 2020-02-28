15:33
28 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна існують. Призначення російських робокопів
      Вєсті Кремля
      23:29, 27 лютого
      Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою
      Вєсті.UA
      19:43, 27 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Загороднюк про атаку Росії на Туреччину: Дії РФ становлять загрозу для всього світу

      -
      Загороднюк про атаку Росії та Туреччину в Сирії: Дії РФ становлять загрозу для всього світу / mil.gov.ua

      Міністр оборони України Андрій Загороднюк у телефонній розмові з міністром нацоборони Туреччини Хулусі Акаром висловив співчуття щодо загибелі і поранення турецьких військових в результаті обстрілу, влаштованого в Ідлібі режимом президента Сирії Башара Асада за підтримки збройних сил Росії.

      Загибель людей – це завжди величезне горе для усієї країни. І в Україні, де шостий рік гинуть наші захисники, як ніде розуміють це, написав Загороднюк на своїй фейсбук-сторінці.

      Дізнайтеся більше: Конфлікт Туреччини і Росії в Сирії: головні новини

      "Вчорашня жахлива трагедія вкотре засвідчила, що дії Російської Федерації не мають кордонів та становлять загрозу для всього світу", – наголосив міністр оборони.

      Від імені Міноборони та від себе особисто він висловив співчуття та слова підтримки сім’ям загиблих, а пораненим турецьким військовослужбовцям побажав якнайшвидшого одужання.

      Раніше МЗС України висловило занепокоєння суттєвою ескалацією ситуації в сирійському Ідлібі та засудило дії режиму Асада і Росії, яка його підтримує і надає всіляке сприяння.

      Що відомо про атаку Росії на Туреччині в Сирії

      • В ніч з 27 по 28 лютого в сирійській провінції Ідліб авіація Росії, яка підтримує режим Асада, здійснила атаку на турецькі війська. Загинули 36 турецьких військових, ще 36 – зазнали поранень.
      • Після атаки Росії турецькі війська влаштували атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Асада.
      • Туреччина також скликала 28 лютого засідання НАТО. Альянс засудив атаки в Сирії і закликав Росію та режим Асада припинити військові дії.
      • Туреччина відкрила кордон до Європи для сирійських біженців. Їх в Ідлібі перебуває близько 3,5 мільйона.
      • У Міноборони Росії заявили, що турецьких військових обстріляли саме війська Сирії. І начебто ці турецькі війська перебували серед бойовиків у районі Бехуна в Ідлібській зоні. При цьому в Туреччині все відкинули і заявили, що Росія та Сирія добре знали розташування турецьких військових, і бойовиків там не було.
      • Наразі до берегів Сирії пливуть 2 російських фрегати з крилатими ракетами.
      • Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову після атаки в Сирії і можуть навіть зустрілися.

      До теми: Що відбувається у Сирії: 5 питань про конфлікт Росії та Туреччини

      що відомо про ситуацію в Сирії Туреччина Росія новини 28 лютого 2020
      Що треба знати про ситуацію в Сирії / Інфографіка 24 каналу

      Трендовий манікюр 2020: форма нігтів, їх довжина, кольори, дизайн
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії Новини Росії Новини Туреччини Новини політики Новини України Міністерство оборони України Андрій Загороднюк
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Незагойні рани на тілі України, або Чому Крим ніколи не стане російським
      Віталій Портников
      сьогодні , 14:51 Що відбувається у Сирії: 5 питань про конфлікт Росії та Туреччини
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 10:00 Дмитро Феліксов, Concert.ua: про кризи, перемоги та шоу MONATIK на Олімпійському
      Рузана Ємельянова
      сьогодні , 11:07 Міфи про інвестиції на фондовому ринку
      26 лютого , 14:47 5 найчастіших помилок при ремонті кухні – фото
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук