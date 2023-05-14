Сколько БПЛА и ракет сбили во время ночных атак агрессора: данные Воздушных сил

В ночь на 14 мая российские захватчики снова атаковали Украину. Окупанты выпустили ракеты и дроны. По них отработали наши защитники.

Украинские воины уничтожили более двух десятков БПЛА разных типов и несколько крылатых ракет. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Сколько российских беспилотников и ракет уничтожили в эту ночь

Игнат отметил, что в общей сложности сбили 25 беспилотников. Они разных типов.

19 ударных, то есть дроны-камикадзе, также отработано по 4 БПЛА, тип которых еще не устанавливается. И два БПЛА типа "Орлан-10" оперативно-тактического уровня. Кроме того, уничтожены три крылатые ракеты воздушного базирования,

– рассказал спикер Воздушных сил.