Это не просто месть: аналитики объяснили, как атаки на Москву влияют на ход войны

Число атак беспилотников на российские города в последнее время существенно возросло. Украинские власти, обычно не признающие подобные удары своей работой, начали намекать на их продолжение. Между тем аналитики на Западе считают, что удары по России могут оказать значительное влияние на ход войны.

Беспилотники уже несколько дней подряд атакуют Москву. А украинские официальные лица прогнозируют повторение подобных атак. Так, спикер украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что пока россияне не прекратят войну, "для них не будет существовать безопасных мест". А на днях президент Украины заметил, что " война постепенно возвращается на территорию России, что неизбежно и справедливо".

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Удары по России дезориентируют врага

Украина стала чаще избивать по российской территории. И это не просто месть.

Военные эксперты считают, что подобные атаки могут оказать решающее влияние на способность Кремля вести войну. Они способны "разжечь и без того глубокие разногласия в российском командовании" и дезориентировать их в определении приоритетов.

Генерал-лейтенант в отставке и бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Годжес сказал, что удары по России следует рассматривать в контексте украинского контрнаступления. Как часть операции по возвращению оккупированных Россией земель на юге и востоке страны.

Генерал подчеркнул, что у россиян единственное преимущество – массированная пехота и артиллерия.

Лучший способ нейтрализовать это преимущество — уничтожить, ухудшить или нарушить работу штаб-квартиры и логистики.

сказал он.

По словам Годжеса, всякий раз, когда беспилотник взрывается в центре Москвы, растет неопределенность относительно того, куда Украина ударит в следующий раз.

Запад сдерживает

Несмотря на то, что Украина все больше и больше демонстрирует готовность перенести войну на российскую территорию, она все же не пересекает красную линию, которую ей начертили западные партнеры, добавляют аналитики.

В частности, союзники до сих пор не решаются передать Украине дальнобойные ракеты, опасаясь, что она будет применять их для ударов по России.

Впрочем, это отнюдь не помешает кремлевской пропаганде обвинять Запад в кураторстве ударов по российской территории.

Психологическая атака

Удары беспилотников по территории России обладают также мощным психологическим эффектом, говорят собеседники NYT.

Сам факт того, что украинские дроны могут долететь до российской столицы и вызвать там "хлопок", очень волнует, как и саму кремлевскую власть, так и ее избирателей.

Кремль, начавший войну под лозунгом "защиты русского народа", "если бы мы не первые, тогда нас", растерялся среди собственной лжи.

"Повышенная вероятность быть вынужденным воевать, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж Вагнера вместе подчеркивают неспособность российского государства оградить население от войны", - уверены в британской разведке.

Что известно о последних атаках на территории России