Безпілотники вже кілька днів підряд атакують Москву. А українські офіційні особи прогнозують повторення подібних атак. Так, речник української військової розвідки Андрій Юсов заявив, що поки росіяни не припинять війну, "для них не існуватиме безпечних місць". А днями президент України зауважив, що "війна поступово повертається на територію Росії, це неминуче і справедливо".

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Удари по Росії дезорієнтують ворога

Україна почала частіше бити по російській території. І це не просто помста.

Військові експерти вважають, що подібні атаки можуть мати вирішальний вплив на здатність Кремля вести війну. Вони спроможні "розпалити і без того глибокі розбіжності в російському командуванні" та дезорієнтувати їх у визначенні пріоритетів.

Генерал-лейтенант у відставці та колишній головнокомандувач армії США в Європі Бен Годжес сказав, що удари по Росії слід розглядати в контексті українського контрнаступу. Як частину операції з повернення окупованих Росією земель на півдні та сході країни.

Генерал наголосив, що росіяни мають єдину перевагу – масовану піхоту та артилерію.

Найкращий спосіб нейтралізувати цю перевагу — знищити, погіршити або порушити роботу штаб-квартири та логістики,

сказав він.

За словами Годжеса, кожного разу, коли безпілотник вибухає в центрі Москви, зростає невизначеність щодо того, куди Україна вдарить наступний раз.

Захід стримує

Попри те, що Україна дедалі більше демонструє готовність перенести війну на російську територію, вона все ж таки не перетинає червону лінію, яку їй накреслили західні партнери, додають аналітики.

Зокрема, союзники досі не наважуються передати Україні далекобійні ракети, побоюючись, що вона застосовуватиме їх для ударів по Росії.

Втім, це зовсім не перешкодає кремлівській пропаганді звинувачувати Захід у кураторстві ударів по російській території.

Психологічна атака

Удари безпілотників по території Росії мають також потужний психологічний ефект, кажуть співрозмовники NYT.

Сам факт того, що українські дрони можуть долетіти до російської столиці і спричинити там "бавовну", неабияк хвилює, як і саму кремлівську владу, так і її виборців.

Кремль, який розпочав війну під гаслом "захисту російського народу", "якби ми не перші, тоді нас", розгубився серед власної брехні.

"Підвищена ймовірність бути змушеним воювати, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій і недавній заколот Вагнера разом підкреслюють нездатність російської держави захистити населення від війни", — впевнені у британській розвідці.

Що відомо про останні атаки на території Росії