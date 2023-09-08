Ночные атаки "Шахедами": Крамаров сказал, какая система поможет Украине защититься

Россия снова активизировала ночные атаки иранскими дронами-камикадзе по Украине. Воздушные силы ВСУ обезвреживают большинство вражеских целей, однако для 100% эффективности противовоздушную оборону Украины нужно усиливать.

Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу о новой тактике, которую применяют оккупанты во время атак беспилотниками.

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Не самая заметная цель

Защитить Украину от дроновых атак может система противовоздушной обороны Skynex, разработана Германией и Швейцарией. Снабжение этих систем запланировано на начало 2024 года. Skynex использует высокоточные зенитные пушки "Эрликон", предназначенные для прикрытия локальных объектов.

Сейчас эффективность сбития российских дронов несколько снизилась. Проблема в том, что беспилотники оккупанты применяют по Одесской области. Кроме того, россияне запускают БПЛА из западной части Крыма и программируют на курс так, что они летят очень низко над уровнем моря.

Они и так не самая заметная цель для ЗРК, но то, что они летят очень низко над уровнем моря, а затем заходят на цель, является большой проблемой для нас,

– отметил Крамаров.

Задача нашего ПВО сбивать эти цели, пока они летят над морем. Было бы хорошо, если бы наши партнеры передали нам корабельные системы ПВО, которые имеют другие калибровки по нулевой точке, с которой они могут работать по цели. Есть системы, адаптированные для применения прямо на прибрежной линии.

"Возможно, если бы нам передали такие системы ПВО, то это нам очень помогло бы не только с "Шахедами", но и ракетами "Оникс", – сказал военный эксперт.

Что поможет полностью защититься от дроновых атак: смотрите видео

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