Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу про нову тактику, яку застосовують окупанти під час атак безпілотниками.

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Не найпомітніша ціль

Захистити Україну від дронових атак може система протиповітряної оборони Skynex, розроблена Німеччиною й Швейцарією. Постачання цих систем заплановане на початок 2024 року. Skynex використовує високоточні зенітні гармати "Ерлікон", які призначені для прикриття локальних об'єктів.

Зараз ефективність збиття російських дронів трохи знизилася. Проблема у тому, що безпілотники окупанти застосовують по Одеській області. Крім того, росіяни запускають БпЛА з західної частини Криму і програмують на курс так, що вони летять дуже низько над рівнем моря.

Вони й так не найпомітніша ціль для ЗРК, але те, що вони летять дуже низько над рівнем моря, а потім заходять на ціль, є великою проблемою для нас,

– зазначив Крамаров.

Завдання нашого ППО збивати ці цілі, поки вони ще летять над морем. Було б добре, якби наші партнери передали нам корабельні системи ППО, які мають інші калібрування щодо нульової точки, з якої вони можуть працювати по цілі. Є системи, які адаптовані для застосування прямо на прибережній лінії.

"Можливо, якби нам передали такі системи ППО, то це б нам дуже допомогло не лише з "Шахедами", а й ракетами "Онікс", – сказав військовий експерт.

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