Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу про нову тактику, яку застосовують окупанти під час атак безпілотниками.
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Не найпомітніша ціль
Захистити Україну від дронових атак може система протиповітряної оборони Skynex, розроблена Німеччиною й Швейцарією. Постачання цих систем заплановане на початок 2024 року. Skynex використовує високоточні зенітні гармати "Ерлікон", які призначені для прикриття локальних об'єктів.
Зараз ефективність збиття російських дронів трохи знизилася. Проблема у тому, що безпілотники окупанти застосовують по Одеській області. Крім того, росіяни запускають БпЛА з західної частини Криму і програмують на курс так, що вони летять дуже низько над рівнем моря.
Вони й так не найпомітніша ціль для ЗРК, але те, що вони летять дуже низько над рівнем моря, а потім заходять на ціль, є великою проблемою для нас,
– зазначив Крамаров.
Завдання нашого ППО збивати ці цілі, поки вони ще летять над морем. Було б добре, якби наші партнери передали нам корабельні системи ППО, які мають інші калібрування щодо нульової точки, з якої вони можуть працювати по цілі. Є системи, які адаптовані для застосування прямо на прибережній лінії.
"Можливо, якби нам передали такі системи ППО, то це б нам дуже допомогло не лише з "Шахедами", а й ракетами "Онікс", – сказав військовий експерт.
Що допоможе повністю захиститися від дронових атак: дивіться відео
Масована атака по Україні: останні новини
- У ніч проти 8 вересня Повітряні сили ЗСУ знищили 14 "Шахедів". Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. Також сталося загоряння сухої трави.
- Країна-терористка зранку 8 вересня завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент.
- Також росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок цього одна людина постраждала.
- Близько 9 ранку 8 вересня російські військові обстріляли Кривий Ріг. Ворог зруйнував одну з адміністративних будівель поліції. Загинув один поліціянт охорони та десятки людей зазнали поранень.