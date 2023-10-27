Цель может быть разной, – Игнат о том, почему Россия стала запускать меньше "Шахедов"

Российские военные в предыдущие дни стали использовать меньше "Шахедов", атакующих Украину. В ВСУ рассказали, что оккупанты могут использовать "Шахеды" в разных целях.

Спикер Воздушных Сил ВСУ, отвечая на вопрос, почему россияне начали использовать меньшее количество "Шахедов", сказал, что цель может быть разной. Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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"Шахеды" могут выполнять разведывательную функцию

Спикер отметил, что "Шахед" может маневрировать во время полета и определять уязвимые места противовоздушной обороны.

Он имеет GPS навигацию, по которой идет по проложенному маршруту. И он может лететь далеко и постоянно менять маршрут. Таким образом, даже небольшое количество БПЛА, которые враг применяет, проводят маневры по Украине и определяют, где их там лучше сбивают, а где хуже,

– сказал Игнат.

По его словам, собранная информация позволяет врагу делать определенные выводы о силах и средствах, имеющихся в том или ином регионе. Соответственно оккупанты используют эти данные при планировании последующих атак.

Следовательно, россияне могут использовать "Шахеды" для разведки.

В то же время он подчеркнул, что даже 5 – 6 БПЛА оккупанты направляют не просто "полетать", а конкретно на объекты для того, чтобы их уничтожить.

Также Игнат добавил, что 11 или 15 дронов разлетаются по разным маршрутам и никогда фактически не летают в куче.

"Это позволяет врагу проводить сбор важной информации о силах и средствах", – заявил спикер.

Спикер подчеркнул, что даже один "Шахед" – это грозное оружие, которое нужно уничтожать. Дело в том, что когда дрон попадает в уязвимое место, могут быть серьезные последствия.

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