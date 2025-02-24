Шкала пошла вверх: Россия может нарастить массированные дроновые атаки по Украине

В ночь на 23 февраля Россия нанесла самый большой удар "Шахедами" за время войны. Тогда по Украине запустили аж 267 различных беспилотников.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его мнению, Россия вполне может вкладываться в увеличение производства дронов, от чего увеличится количество таких атак. Это значительно быстрее и дешевле.

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Удары стали более частыми

Как отметил Мусиенко, очевидно, что и Украина также сильно вкладывается в производство дронов. Самое важное, чтобы наше государство было здесь впереди по качественным показателям.

Вспышка активности ударов дронами по Украине фиксировали в ноябре и декабре 2024 года. В январе был определенный спад. И сейчас снова все пошло вверх.

Спад, вероятно, связан с тем, что Россия использовала много дронов. Ждали, пока новые произведут. И сейчас кривая пошла вверх. Атакуют наши объекты критической инфраструктуры,

– отметил Мусиенко.

Украина тоже наращивает возможности в дроновых ударах. В течение последних месяцев удары по территории России существенно выросли.

Напомним, в ночь на 23 февраля удалось сбить 138 "Шахедов". Также еще 119 единиц были локально потеряны без негативных последствий.