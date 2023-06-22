Не все эффекты от этих объектов показывают, – Юсов заинтриговал последствиями "атак" БПЛА на Россию

В последнее время страну-агрессора Россию якобы атакуют неизвестные беспилотники. По давней российской традиции, пропагандисты во всем обвиняют Украину.

Это 24 Каналу прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что ссылаться только на открытые источники России нельзя.

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Последствия вторжения в Украину

"Если мы говорим о разрушениях, то не все эффекты от этих нераспознанных объектов показывают. То, что показывает российская пропаганда и те последствия, которые на самом деле – отличаются", – рассказал представитель ГУР.

До полномасштабного вторжения России в Украину ничего похожего на болотах не было. А теперь есть и будет только усиливаться, такова динамика.

Что это было? Видимо, НЛО,

– сказал Юсов.

Как отметил представитель ГУР, внутренние конфликты, НЛО над Москвой будут становиться все чаще. Ведь это прямое следствие полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Эти последствия все больше ощущают на себе рядовые россияне и будут ощущать.

"Встреча с реальностью неизбежна, в отличие от российской пропаганды", – добавил Юсов.

Юсов о последствиях атак неизвестных беспилотников на Россию: смотрите видео

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