Воздушные атаки для Юга будут очень опасны: что задумали в России
На сегодня остается высокий уровень ракетной угрозы. Воздушные атаки для южных регионов остаются очень опасными.
Враг будет продолжать терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
К теме Атаки на Одессу и область будут продолжаться, – ОК "Юг"
Воздушные атаки для Юга будут очень опасными
По словам Гуменюк, воздушные атаки для южных регионов остаются очень опасными. Враг будет продолжать терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.
Южные регионы – под прицелом врага. Поскольку они еще не завоевали то, за что начинали борьбу. Оккупанты хотели пересмотр зернового соглашения в их пользу, то есть чтобы прерогатива была за ними, хозяйствование в Черном море за ними и попутное ослабление санкций,
– отметила Гуменюк.
Массированные атаки южных регионов: что известно
- Наталья Гуменюк считает, что атаки Одесской области еще будут продолжаться в течение определенного времени. В то же время, по ее мнению, оккупанты все же могут сделать перерыв между обстрелами.
- Напомним, что в ночь на 19 июля под удар снова попали южные регионы, в частности Одесщина, Николаевщина, Запорожье. В Одесской области повреждено склады с табаком и фейерверками, кладбище и терминал с маслом и зерном.
- Ночью 23 июля во время ракетной атаки враг ударил по Одесской области по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М. Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена.
- Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилым, в том числе многоквартирным домам.
- В результате атаки по Одессе разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели достали женщину, чудом выжившую.
- В Одессе по уточненной информации – 19 раненых, 1 погибший. Разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов.
- Кстати, в поврежденном Доме ученых в Одессе выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель, которая еще помнит владельца здания Толстого. К сожалению, от взрыва погиб охранник ресторана, расположенного на летней территории.