Российская ПВО "почему-то" периодически исчезает, – спикер ВМС об атаках на Крымский мост

Захватчики периодически стягивают в Крым все образцы ПВО. Охрана так называемого Крымского моста для оккупантов важнее охраны не менее серьезных объектов на территории самой России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Военно-морских Сил Дмитрия Плетенчука в эфире Киев24.

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Крымский мост – приоритетный объект для России

Спикер ВМС заметил, что российская ПВО периодически едет в оккупированный Крым. Причем охрана так называемого Керченского моста для агрессора важнее охраны не менее серьезных объектов на территории самой России.

Есть официально подтвержденные случаи уничтожения складов с вооружением, то есть именно того чем враг непосредственно должен воевать.

Получается, что для них так называемый Крымский мост является более приоритетным объектом, чем склады с вооружением,

– подчеркнул Плетенчук.

Также капитан 3 ранга подтвердил, что россияне действительно стягивают туда все образцы вооружения, которые у них только есть.

"Даже была информация, что там применяли С-500 "Прометей" – последний их комплекс большой ПВО, уже не говоря о С-300, С-400, которые почему-то периодически тоже исчезают", – отметил представитель ВМС.