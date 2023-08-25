Вдова Жириновского, брат главы Сирии и не только: кому принадлежат апартаменты в "Москва-Сити"
Россию продолжают атаковать неизвестные дроны. В последнее время особенно страдает бизнес-центр "Москва-Сити", в котором живут многочисленные представители так называемой "элиты".
Оперная артистка и экс-депутат госдумы России Мария Максакова рассказала 24 Каналу, что апартаменты в "Москва-Сити" были своеобразной платой за лояльность режиму Владимира Путина.
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"Всем им приходится считаться не только с огнями великого "Москва-Сити", но и с не менее яркими огнями [беспилотников]. Никого там абсолютно не жалко", – отметила Максакова.
Кто владеет жилыми площадями в "Москва-Сити": смотрите видео 24 Канала
Так, многие квартиры в атакованном бизнес-центре принадлежат "сливкам" российского общества. В частности, речь о таких лицах, как:
- бывший руководитель администрации российского президента Валентин Юмашев;
- дочь и советница бывшего президента Татьяна Дьяченко;
- брат главы Сирии Башира Асада;
- криминальный авторитет Владимир Голубев "Бармалей";
- вдова одиозного Владимира Жириновского.
Что известно об атаках беспилотников на "Москва-Сити": последние новости
- Ночью 23 августа бизнес-центр в очередной раз подвергся атаке. В районе "Москва-Сити" слышали взрывы и видели задымление. Один из неизвестных дронов попал в один из небоскребов и повредил стеклянный фасад.
- В результате атаки в аэропортах Москвы ввели план "Ковёр" и ограничили работу аэропортов. Уже через час все отменили.
- Россияне снова устроили истерику и начали критиковать ФСБ. По их словам, украинцы якобы "завидуют" московским многоэтажкам.
- Атаки неизвестных дронов на Москву прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, это справедливость за начатую против Украины войну.