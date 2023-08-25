Вдова Жириновского, брат главы Сирии и не только: кому принадлежат апартаменты в "Москва-Сити"

Россию продолжают атаковать неизвестные дроны. В последнее время особенно страдает бизнес-центр "Москва-Сити", в котором живут многочисленные представители так называемой "элиты".

Оперная артистка и экс-депутат госдумы России Мария Максакова рассказала 24 Каналу, что апартаменты в "Москва-Сити" были своеобразной платой за лояльность режиму Владимира Путина.

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"Всем им приходится считаться не только с огнями великого "Москва-Сити", но и с не менее яркими огнями [беспилотников]. Никого там абсолютно не жалко", – отметила Максакова.

Кто владеет жилыми площадями в "Москва-Сити": смотрите видео 24 Канала

Так, многие квартиры в атакованном бизнес-центре принадлежат "сливкам" российского общества. В частности, речь о таких лицах, как:

бывший руководитель администрации российского президента Валентин Юмашев;

дочь и советница бывшего президента Татьяна Дьяченко;

брат главы Сирии Башира Асада;

криминальный авторитет Владимир Голубев "Бармалей";

вдова одиозного Владимира Жириновского.

Что известно об атаках беспилотников на "Москва-Сити": последние новости

Ночью 23 августа бизнес-центр в очередной раз подвергся атаке. В районе "Москва-Сити" слышали взрывы и видели задымление. Один из неизвестных дронов попал в один из небоскребов и повредил стеклянный фасад.

В результате атаки в аэропортах Москвы ввели план "Ковёр" и ограничили работу аэропортов. Уже через час все отменили.

Россияне снова устроили истерику и начали критиковать ФСБ. По их словам, украинцы якобы "завидуют" московским многоэтажкам.

Атаки неизвестных дронов на Москву прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, это справедливость за начатую против Украины войну.

Кроме квартир, в бизнес-центре "Москва-Сити" также расположены три российские министерства: минцифры, минэкономразвития и минпромторг.