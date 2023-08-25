Вдова Жириновского, брат главы Сирии и не только: кому принадлежат апартаменты в "Москва-Сити"

25 августа 2023, 20:54
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Россию продолжают атаковать неизвестные дроны. В последнее время особенно страдает бизнес-центр "Москва-Сити", в котором живут многочисленные представители так называемой "элиты".

Оперная артистка и экс-депутат госдумы России Мария Максакова рассказала 24 Каналу, что апартаменты в "Москва-Сити" были своеобразной платой за лояльность режиму Владимира Путина.

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"Всем им приходится считаться не только с огнями великого "Москва-Сити", но и с не менее яркими огнями [беспилотников]. Никого там абсолютно не жалко", – отметила Максакова.

Кто владеет жилыми площадями в "Москва-Сити": смотрите видео 24 Канала

Так, многие квартиры в атакованном бизнес-центре принадлежат "сливкам" российского общества. В частности, речь о таких лицах, как:

  • бывший руководитель администрации российского президента Валентин Юмашев;
  • дочь и советница бывшего президента Татьяна Дьяченко;
  • брат главы Сирии Башира Асада;
  • криминальный авторитет Владимир Голубев "Бармалей";
  • вдова одиозного Владимира Жириновского.

Обратите внимание! Кроме квартир, в бизнес-центре "Москва-Сити" также расположены три российские министерства: минцифры, минэкономразвития и минпромторг.

Что известно об атаках беспилотников на "Москва-Сити": последние новости

  • Ночью 23 августа бизнес-центр в очередной раз подвергся атаке. В районе "Москва-Сити" слышали взрывы и видели задымление. Один из неизвестных дронов попал в один из небоскребов и повредил стеклянный фасад.
  • В результате атаки в аэропортах Москвы ввели план "Ковёр" и ограничили работу аэропортов. Уже через час все отменили.
  • Россияне снова устроили истерику и начали критиковать ФСБ. По их словам, украинцы якобы "завидуют" московским многоэтажкам.
  • Атаки неизвестных дронов на Москву прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, это справедливость за начатую против Украины войну.
Автор: Марія Куцова