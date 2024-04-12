Атакуют газовые хранилища: Черник объяснил, почему Россия изменила цель обстрелов
11 апреля россияне разрушили одну из крупнейших электростанций Украины - Трипольскую ТЭС, которая поставляла электроэнергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Также мощно атакуют газовые хранилища. Враг хочет сделать все, чтобы Украина не имела экономического потенциала.
По мнению военного эксперта и полковника запаса ВСУ Петра Черника, которое он высказал 24 Каналу, поскольку россияне больше не будут пытаться вернуть Украину "обратно в лоно империи", они будут уничтожать ее экономику. Потому что все, что строит промышленность и сфера услуг, – это электротяга, единственное исключение – сельское хозяйство в части обработки земель.
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Применили все, что можно было
Это же касается и газовых хранилищ, поэтому сейчас сильно бьют по Стрыйщине, что на Львовщине. Европа практически отказалась от российского газа, начинает нарастать процесс обеспечения Европы норвежским газом и сжиженным газом из Америки. И эти процессы будут только развиваться. А газ надо где-то хранить.
Ракеты вредят инфраструктуре, то есть системам перекачки газа, но это все восстанавливается. А само газовое хранилище однозначно переживет такие ракетные атаки,
– пояснил военный эксперт.
По словам Черника, россияне сейчас находятся на вершине своих технологических возможностей, то есть они применили все, что могли применить против Украины.
У них остались лишь стратегические, подвижные установки РС-24 "Ярс", предназначенные для нанесения ударов на расстоянии от 7 до 11 тысяч километров, а также – подводные лодки типа "Дельфин" и типа "Рей". На одной ракета Р-29, на другом – ракета Р-30.
Массированная атака 11 апреля: что известно
- Воздушные силы предупреждали о пусках "Шахедов" еще в 22:25 10 апреля. Сначала тревоги звучали в южных и восточных областях, а после полуночи и далее в течение ночи распространилась на центральные и западные области. Угроза дронов продолжалась в Украине примерно до 5:03, когда последний "Шахед" зафиксировали во Львовской области.
- В Воздушных силах уточнили, что оккупанты запустили 82 средства воздушного нападения: 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС; 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К; 12 зенитных управляемых ракет С-300; 40 ударных БпЛА типа "Шахед"; 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.
- В результате атаки оккупантов пострадали сразу 4 области Украины – Харьковская, Запорожская, Львовская и Киевская. Основной целью россиян была критическая энергетическая инфраструктура.
- "Центрэнерго" уже назвали 11 апреля "черным днем", поскольку россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. После этой атаки общество потеряло 100% генерации.