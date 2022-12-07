"Киев может остаться без света, воды и тепла": Кличко допускает апокалиптический сценарий зимой

Ситуация в энергетической системе Украины на 7 декабря остается сложной. Речь и о столице, где действуют аварийные отключения света.

Кличко допускает в Киеве апокалиптический сценарий зимой

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о сценарии "апокалипсиса" этой зимой. Он заявил, что пока жителям нет необходимости эвакуироваться, но они должны быть готовы к этому, если российские удары по критической инфраструктуре продолжатся.

Читайте также На восстановление уйдут годы: украинцы нескоро смогут иметь электроэнергию, как раньше

Киев может потерять электроэнергию, воду, тепло. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры невозможно жить в домах,

– заявил Кличко.

В то же время добавил, что Киев борется и делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Ситуация в столице сложная

Несмотря на это, картина мрачная, поскольку в столице не хватает отопительных укрытий, чтобы принять всех 3,6 миллиона жителей в случае полных отключений. Поэтому люди должны быть готовы к эвакуации, если ситуация усугубится.

По его словам, в настоящее время в Киеве подготовили около 500 автономных тепловых узлов, "но для 3-миллионного города 500 точек – это ничто".

Он поделился одним из возможных сценариев, по которым город может остаться без центрального отопления до весны, когда температура может опускаться до -15 градусов по Цельсию. Кличко подчеркнул, если электричество и дальше будет отсутствовать, а наружная температура будет низкой, то в столице будут вынуждены сливать воду из зданий. В противном случае она может замерзнуть и нарушить всю водопроводную сеть.

Кличко призвал жителей подготовить экстренные запасы пищи и воды, а также иметь готовые одежду и документы для быстрого выезда, если отключат теплоснабжение. Однако он сказал, что пока нет нужды в эвакуации, поскольку дефицит электроэнергии в городе составляет всего 20%, а условия остаются стабильными.

В Украине работают "Пункты несокрушимости"