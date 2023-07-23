Есть методы противодействия, – военный эксперт о возможных ударах России по энергообъектам осенью

Россия готовится к новой волне атак на украинскую критическую инфраструктуру. Но украинская противовоздушная оборона знает, чего ждать от врага и какие объекты будут его основной целью.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его мнению, Украина лучше готова к предстоящей зиме, чем к предыдущей.

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Насколько готова Украина к энергетическому террору

Нет никаких сомнений, что этой зимой Россия будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре Украины: транспортным магистралям, станциям генераций, трансформаторным подстанциям.

Сейчас россияне наносят большинство ударов баллистическими ракетами, накапливая крылатые ракеты и "Шахеды". Всем этим оккупанты будут бить по украинским городам осенью.

"Несмотря на это, Украина имеет методы противодействия. Сейчас мы получаем комплексы NASAMS – системы ПВО среднего радиуса действия, которые хорошо себя показали в противодействии крылатым ракетам и "Шахедам". Кроме того, Соединенные Штаты выкупили у Тайваня списанные комплексы Hawk, которые также можно использовать для противодействия таким атакам", – рассказал Нарожный.

Соединенные Штаты передали Украине два комплекса NASAMS осенью 2022 года. До конца 2023 года Украине должны поступить еще 4 комплекса этого типа. Также Украина должна получить еще 2 комплекса IRIS-T от Германии, в дополнение к 2 полученным ранее. Следовательно, до конца года в Украине должно бытьсреднего радиуса действия.

"Нельзя говорить о том, что Украина сможет перехватывать все ракеты и беспилотники, которые будет запускать Россия. Но я более чем уверен, что наша ПВО будет перехватывать более 90% враждебных целей ", – отметил военный эксперт.

Настолько тяжелой будет будущая зима

Прогнозирует, что зима 2023-2024 годов будет для Украины проще, чем предыдущая. К началу минувшей зимы наши города прикрывала относительно слабая противовоздушная оборона, представленная преимущественно советской техникой.

По состоянию на ноябрь 2022 года украинское ПВО пропускало огромное количество вражеских ракет. Сейчас украинскую противовоздушную оборону существенно усилили западные системы. Кроме того, наше государство заранее готовится к массированным атакам на критическую инфраструктуру.

Павел Нарожный о готовности Украины к атакам на критическую инфраструктуру: смотрите видео

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