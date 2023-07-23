Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. На його думку, Україна краще готова до майбутньої зими, аніж до попередньої.

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Наскільки готова Україна до енергетичного терору

Немає жодних сумнівів, що наприкінці року Росія завдаватиме нових ударів по енергетичній інфраструктурі України: транспортним магістралям, станціям генерацій, трансформаторним підстанціям.

Зараз росіяни завдають більшість ударів балістичними ракетами, накопичуючи натомість крилаті ракети та "Шахеди". Усім цим окупанти битимуть по українським містам восени.

"Попри це, Україна має методи протидії. Зараз ми отримуємо комплекси NASAMS – системи ППО середнього радіусу дії, які добре себе показали в протидії крилатим ракетам та "Шахедам". Крім того, Сполучені Штати викупили у Тайваню списані комплекси Hawk, які також можна використовувати для протидії таким атакам", – розповів Нарожний.

Зверніть увагу! Сполучені Штати передали Україні два комплекси NASAMS восени 2022 року. До кінця 2023 року Україні мають надійти ще 4 комплекси цього типу. Також Україна має отримати ще 2 комплекси IRIS-T від Німеччини, на додачу до 2 отриманих раніше. Отже, до кінця року в Україні повинно бути близько 10 сучасних західних ЗРК середнього радіусу дії.

"Не можна говорити про те, що Україна зможе перехоплювати всі ракети та безпілотники, які запускатиме Росія. Але я більш ніж впевнений, що наше ППО буде перехоплювати понад 90% ворожих цілей", – зазначив військовий експерт.

Настільки важкою буде майбутня зима

Прогнозує, що зима 2023 – 2024 років буде для України простішою, ніж попередня. На початок минулої зими наші міста прикривала відносно слабка протиповітряна оборона, представлена переважно радянською технікою.

Станом на листопад 2022 року українська ППО пропускала величезну кількість ворожих ракет. Зараз же українську протиповітряну оборону суттєво посилили західні системи. Крім того, наша держава заздалегідь готується до масованих атак на критичну інфраструктуру.

Павло Нарожний про готовність України до атак на критичну інфраструктуру: дивіться відео

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