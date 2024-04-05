Украина не слушает, и правильно делает: что показали удары по российским объектам

Украинские силы наносят удары по военным объектам, которые помогают российской армии. На фоне этого возникли разговоры якобы США не поддерживает такие действия и вообще может перестать нам помогать.

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что ключевыми здесь являются слова Пентагона, где отметили, что Украина проводит такие атаки исключительно своим оружием. Итак, никаких дискуссий по этому поводу быть не может, ведь это право Украины.

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Почему удары по объектам в России необходимы

Стоит понимать, что если Украина прекратит атаковать НПЗ России или другие военные объекты, тогда агрессор только накопит ресурсы и начнет действовать с еще большей силой. Возникает вопрос, разве наше государство должно сесть и ждать, пока это произойдет?

Например, дроны прилетели на аэродром и уничтожили самолеты, которые забрасывали нас КАБами. Поэтому уменьшена возможность России воевать. Ударили по НПЗ – уменьшили экономическую способность врага. Таким образом вероятность еще одного нападения существенно сокращается,

– отметил политолог.

Он добавил, что сейчас Украина все делает правильно. Ведь если будет наносить удары по территории России, тогда будет все меньше желающих, которые будут видеть страну-агрессора в роли своего военного союзника. Соответственно возникнут мысли о том, чтобы финансировать именно Украину.

"Вырастут цены на нефть, если Украина разбомбит, порты Новороссийска, но разве это наша проблема? Если администрация Байдена или кого-либо другого этого боится, то это означает, что еще больше надо нам помогать", – отметил Тарас Загородний.

Может ли США остановить выделение средств

По словам политолога, Украине будут помогать тогда, когда будут видеть насколько она сильна и как может сопротивляться. Удары по военной инфраструктуре в России это только подтверждают.

Если бы такого не было, то нам никто бы не помогал. Украинцы с первых дней показали, что не будут слушать, что им говорят, а сопротивлялись и уничтожали россиян. Это правильно,

– добавил Загородний.

В этом контексте стоит делать акцент на оружие собственного производства. Ведь чем больше ракет и дронов будет иметь Украина, тем меньше придется слушать, куда нам надо бить. Поэтому нашей национальной идеей должно стать развитие собственной оборонной промышленности. Максимальное производство всего, что только можно именно на территории Украины.

ВПК – это основа нашей независимости. Например, в военном секторе Израиля работает примерно 200 тысяч человек при населении 9 миллионов. Так должно быть и у нас, чтобы мы ждали и не переживали будут помогать нам или нет,

– отметил политолог.

США непременно нас будут поддерживать, ведь в противном случае мир увидит, что все разговоры о демократии и невероятной силе Соединенных Штатов на самом деле таковыми не являются. Это станет настоящей проблемой для Вашингтона.

"Не волнуйтесь, что нам чего-то не будут давать. Чем серьезнее будет уничтожена экономика России, тем быстрее на нее наложат реальные санкции. А весь тот "крик" западных СМИ только подтверждает, что мы нащупали правильный нерв", – подытожил Тарас Загородний.

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