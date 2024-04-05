Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що ключовими тут є слова Пентагону, де наголосили, що Україна проводить такі атаки виключно своєю зброєю. Отже, ніяких дискусій щодо цього бути не може, адже це право України.

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Чому удари по об'єктах в Росії необхідні

Варто розуміти, що якщо Україна припинить атакувати НПЗ Росії чи інші військові об'єкти, тоді агресор тільки накопичить ресурси та почне діяти зі ще більшою силою. Виникає питання, хіба наша держава має сісти й чекати, поки це станеться?

Наприклад, дрони прилетіли на аеродром та знищили літаки, які закидали нас КАБами. Відтак зменшена можливість Росії воювати. Вдарили по НПЗ – зменшили економічну спроможність ворога. У такий спосіб ймовірність ще одного нападу суттєво скорочується,

– зауважив політолог.

Він додав, що зараз Україна все робить правильно. Адже якщо завдаватиме ударів по території Росії, тоді буде дедалі менше охочих, бачити країну-агресорку у ролі свого військового союзника. Відповідно виникатимуть думки про те, що фінансувати треба саме Україну.

"Зростуть ціни на нафту, якщо Україна розбомбить, порти Новоросійська, але хіба це наша проблема? Якщо адміністрація Байдена чи кого-небудь іншого цього боїться, то це означає, що ще більше треба нам допомагати", – наголосив Тарас Загородній.

Чи може США зупинити виділення коштів

За словами політолога, Україні допомагатимуть тоді, коли бачитимуть наскільки вона сильна та як може чинити опір. Удари по військовій інфраструктурі в Росії це тільки підтверджують.

Якби такого не було, то нам ніхто б не допомагав. Українці з перших днів показали, що не будуть слухати, що їм говорять, а опиралися і знищували росіян. Це правильно,

– додав Загородній.

У цьому контексті варто робити акцент на зброю власного виробництва. Адже чим більше ракет і дронів матиме Україна, тим менше доведеться слухати, куди нам треба бити. Тому нашою національною ідеєю має стати розвиток власної оборонної промисловості. Максимальне виробництво всього, що тільки можна саме на території України.

ВПК – це основа нашої незалежності. Наприклад, у військовому секторі Ізраїлю працює приблизно 200 тисяч людей при населенні 9 мільйонів. Так має бути й у нас, щоб ми чекали та не переживали допомагатимуть нам чи ні,

– зауважив політолог.

США неодмінно нас підтримуватимуть, адже в іншому випадку світ побачить, що всі розмови про демократію та неймовірну силу Сполучених Штатів насправді такими не є. Це стане справжньою проблемою для Вашингтона.

"Не хвилюйтесь, що нам чогось не даватимуть. Чим серйозніше буде знищена економіка Росії, тим швидше на неї накладуть реальні санкції. А весь той "крик" західних ЗМІ тільки підтверджує, що ми намацали правильний нерв", – підсумував Тарас Загородній.

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