ПВО в сложной ситуации, – Тизенгаузен об атаках беспилотников по югу России

Российские НПЗ продолжают атаковать дроны. В частности в Краснодарском крае Ильский НПЗ снова был поражен 21 июня. В результате атаки начался пожар на площади 50 квадратных метров.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что атаки по нефтеперерабатывающим заводам в частности в Краснодарском крае свидетельствуют о том, что есть намерение именно юг России оставить без нефтепродуктов. В этом регионе, в частности, сосредоточены экспортные мощности России.

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Удобные для атаки БпЛА

Нефтебазы, которые атакуются, должны поставлять топливо в порты, в частности Новороссийска. В районе Темрюка в Краснодарском крахе сконцентрировано топливо, которое направляется в Крым.

Оккупированный Крым и Краснодарский край России удобны для атаки беспилотников, потому что они идут или над водой. Над водой сложно установить систему ПВО – тогда бы дроны сбивали на подходе, а так БпЛА появляются неожиданно,

– объяснил политтехнолог.

Неизвестно, по какому маршруту летели дроны на этот раз, но когда двигались над сушей, они все равно долетали до НПЗ.

Российская ПВО в сложной ситуации из-за линейки украинских беспилотников. Они сбивают их из стрелкового оружия, пытаются подавить РЭБ – в этом смысле у них лучше получается,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Однако, по его мнению, выпускать в неделю несколько раз по 70 дронов – это совсем другие категории ведения войны беспилотниками, к тому же на таких больших расстояниях.

Напомним, что Ильский НПЗ, который расположен в Северском районе Краснодарского края, уже был атакован 27 апреля и 9 февраля 2024 года. Также под ударами дронов он оказывался в мае 2023 года. Ильский НПЗ ежегодно перерабатывал до 6,5 миллиона нефти.