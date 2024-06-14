Будет важным шагом, чтобы Крым вернулся в Украину, – Бариев сказал, что для этого необходимо
Системные атаки Сил обороны по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму приближают освобождение полуострова от оккупантов. Обстрелы Керченского моста, железной дороги и паромных переправ указывают противнику на неизбежность этого.
Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что с помощью паромов и Крымского моста враг перевозит основную военную технику. Он добавил, что российская пропаганда на международном уровне всегда заявляла, что Керченский мост вроде бы только гражданский объект.
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России нужен Крымский мост
Россиянам очень важно постоянно перевозить на территорию Крыма военную технику и личный состав. Эскендер Бариев отметил, что Керченский мост это прямая связь с Южным военным округом России, который обеспечивает всем необходимым вооружением Крым.
С полуострова россияне на юг Украины перебрасывают свою военную технику для ведения боевых действий на фронте.
Когда Украина уничтожит эти логистические объекты, которые россияне строили в течение 10 лет, то это будет очень важным шагом, чтобы Крым вернулся в Украину,
– отметил член Меджлиса.
Взрывы в Крыму: последние новости
- В ночь на 12 июня украинские военные уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса С-300 и повредили один С-400 во временно оккупированном Крыму. Генштаб ВСУ подтвердил поражение этого оружия.
- Российское командование "советует" подчиненным вывезти их семьи из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", отметив, что командиры "рекомендуют" военным эвакуировать свои семьи в городки южного военного округа.
- Украина нашла замену системе спутниковой связи Starlink для ударов беспилотниками в акватории оккупированного Крыма. Сейчас ведутся переговоры. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил на конференции в Киеве, что скоро ожидается положительный результат по поставке этой альтернативы.