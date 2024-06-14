Будет важным шагом, чтобы Крым вернулся в Украину, – Бариев сказал, что для этого необходимо

Системные атаки Сил обороны по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму приближают освобождение полуострова от оккупантов. Обстрелы Керченского моста, железной дороги и паромных переправ указывают противнику на неизбежность этого.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что с помощью паромов и Крымского моста враг перевозит основную военную технику. Он добавил, что российская пропаганда на международном уровне всегда заявляла, что Керченский мост вроде бы только гражданский объект.

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России нужен Крымский мост

Россиянам очень важно постоянно перевозить на территорию Крыма военную технику и личный состав. Эскендер Бариев отметил, что Керченский мост это прямая связь с Южным военным округом России, который обеспечивает всем необходимым вооружением Крым.

С полуострова россияне на юг Украины перебрасывают свою военную технику для ведения боевых действий на фронте.

Когда Украина уничтожит эти логистические объекты, которые россияне строили в течение 10 лет, то это будет очень важным шагом, чтобы Крым вернулся в Украину,

– отметил член Меджлиса.

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