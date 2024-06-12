Современные системы ПВО работают не так: какие проблемы имеет российская С-400

В последнее время во временно оккупированном Крыму и на территории России начали палить вражеские ЗРК С-300/400. Украинским Силам обороны удается успешно обезвреживать эти комплексы, несмотря на заявления россиян об их мощности.

Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что зенитно-ракетный комплекс С-400 не выполняет указанных функций, несмотря на указанные россиянами характеристики. Он объяснил это тем, что в России очень распространено, когда разработчики, чтобы выполнить техническое задание военного командования, на бумаге готовы писать что угодно, чтобы их техника попала на вооружение.

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В чем проблема С-400

ВСУ осуществляли удары по российским комплексам С-400 баллистическими ракетами ATACMS. Олег Катков отметил, что это оружие не является новой разработкой.

Эта баллистическая ракета довольно старая, ведь говорится о разработке восьмидесятых годов и начало ее производства в девяностых. Это не новое, но отработанное оружие, которое не могут перехватить С-400,

– сказал он.

По словам главного редактора Defence Express, основной проблемой является то, что у С-400 нет возможностей перехватывать баллистические цели, несмотря на то, что Россия указывала эту функцию.

Он считает, что в России совершенствование систем противовоздушной обороны остается на низком уровне, ведь там декларируют устаревшие технологии девяностых годов.

Российское вооружение отстает от западных образцов на 20 – 30 лет. С-400 прекрасный пример того, как они используют технологии, которые были признаны еще в девяностых годах не эффективными,

– подчеркнул Катков.

Современный способ

Олег Катков отметил, что в мире баллистические цели сбивают используя технологии кинетического перехвата такой ракеты.

То есть перехватчик зенитно-ракетного комплекса врезается в баллистическую ракету и благодаря прямому попаданию происходит разрушение ракеты. Предыдущие разработки, в частности с использованием близкого подрыва и обезвреживания цели его обломками – не работает,

– подчеркнул главный редактор.

Атаки по российским ЗРК