Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що зенітно-ракетний комплекс С-400 не виконує зазначених функцій, попри вказані росіянами характеристики. Він пояснив це тим, що у Росії дуже розповсюджено, коли розробники, щоб виконати технічне завдання військового командування, на папері ладні писати будь-що, аби їхня техніка потрапила на озброєння.

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У чому проблема С-400

ЗСУ здійснювали удари по російських комплексах С-400 балістичними ракетами ATACMS. Олег Катков зазначив, що ця зброя не є новою розробкою.

Ця балістична ракета доволі стара, адже мовиться про розробку вісімдесятих років і початок її виробництва у дев'яностих. Це не нова, але відпрацьована зброя, яку не можуть перехопити С-400,

– сказав він.

За словами головного редактора Defence Express, основною проблемою є те, що у С-400 немає можливостей перехоплювати балістичні цілі, попри те, що Росія вказувала цю функцію.

Він вважає, що у Росії удосконалення систем протиповітряної оборони залишається на низькому рівні, адже там декларують застарілі технології дев'яностих років.

Російське озброєння відстає від західних зразків на 20 – 30 років. С-400 чудовий приклад того, як вони використовують технології, які були визнані ще у дев’яностих роках не ефективними,

– наголосив Катков.

Сучасний спосіб

Олег Катков зауважив, що у світі балістичні цілі збивають використовуючи технології кінетичного перехоплення такої ракети.

Тобто перехоплювач зенітно-ракетного комплексу врізається у балістичну ракету і завдяки прямому влучанню відбувається руйнація ракети. Попередні розробки, зокрема з використанням близького підриву і знешкодження цілі його уламками – не працює,

– підкреслив головний редактор.

Атаки по російських ЗРК