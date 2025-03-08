После инаугурации Трампа атаки России стали масштабнее: в ISW опубликовали интересную инфографику

Россия продолжает террор населения и городов Украины. Аналитики Института изучения войны проанализировали статистику вражеских ударов по Украине за последние месяцы.

Так, они опубликовали инфографику, на которой видно, что после инаугурации нового президента США Трампа атаки России стали более масштабные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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После инаугурации Трампа российские атаки стали более масштабные

В ночь на 7 марта враг в очередной раз атаковал Украину, запустив по ее территории немало ракет и ударных БпЛА.

В ночь с 6 на 7 марта российские войска нанесли один из крупнейших ракетных и беспилотных ударов по Украине в истории, поскольку российские войска продолжают адаптировать пакеты ударов, чтобы преодолеть зонтик противовоздушной обороны Украины, увеличивая общее количество беспилотных летательных аппаратов "Шахед" и дронов-имитаторов во время каждого удара,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты в ночь на 7 марта нанесли крупнейший комбинированный удар по Украине с ноября 2024 года.

В Воздушных силах Украины сообщили, что враг выпустил 67 ракет, в том числе:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55,

8 крылатых ракет "Калибр",

3 баллистические ракеты "Искандер-М/Кн-23",

4 зенитные ракеты С-300,

8 крылатых ракет Х-59/69,

и 194 БПЛА "Шахед" и дроны-имитаторы различных типов.

Известно, что украинские силы сбили 25 крылатых ракет Х-101/Х-55, все 8 крылатых ракет "Калибр", одну крылатую ракету Х-59/69, 100 БпЛА типа "Шахед" (дронов других типов), а 86 беспилотников-имитаторов и до 10 ракет не достигли целей.

Указывалось, что украинские войска сбивали российские цели с самолетов F-16 і Mirage-2000 и что это первый случай применения украинскими войсками Mirage-2000, которые прибыли месяц назад, для защиты от ударов России.

В Воздушных силах заявили, что во время атаки российские войска нанесли удар по украинским газодобывающим объектам. Президент Владимир Зеленский и другие официальные украинские источники заявили, что российские удары нанесли ущерб энергетическим объектам Одесской, Полтавской, Черниговской и Тернопольской областей. В Тернопольской ОВА сообщили, что две российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры и вызвали пожар.

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК заявила, что в результате ударов поврежден энергообъект в Одесской области.

На фоне этого в Институте изучения войны опубликовали инфографику, на которой показали статистику атак с применением вражеских воздушных средств по Украине за последние месяцы. В частности, там проанализировали сколько враг запускал ударных БпЛА и ракет по украинским городам с начала января по 7 марта.

Так, на инфографике они обозначили момент инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и заметно, что после этого атаки России стали масштабнее.



После инаугурации Трампа атаки России стали масштабнее / Инфографика ISW