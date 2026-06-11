Россия увеличивает смертоносность ракет и БпЛА благодаря иностранным запчастям, – ISW

Российские войска в 2025 году снова начали использовать импортные компоненты для ракет и беспилотников. Это произошло из-за того, что собственные системы наведения оказались недостаточно точными.

Об этом сообщили в ISW.

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Как Россия меняет свои БпЛА и ракеты?

Советник Министерства обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов 9 июня сообщил, что оккупанты начали использовать БпЛА типа "Молния" с фиксированным крылом и FPV-камерой, которую сложно обнаружить средствами РЭБ.

В Минобороны Украины рассказали, что россияне также начали использовать модернизированные ракеты типа "Калибр". Оккупанты применяют кассетные боеголовки и импортную электронику.

Вероятно, такие изменения ввели после неудачной попытки использования советских компонентов и электроники в 2023 и 2024 годах.

Минобороны отметило, что российские вооруженные силы вернулись к импортным компонентам в 2025 году, поскольку точность отечественных технологических средств наведения российских войск снизилась,

– заявили в ISW.

Как еще оккупанты модернизируют вооружение?

Россия пытается модернизировать свои бомбардировщики. Известно, что из 18 Ту-160М только 7 выполняют боевые задачи на фронте против Украины. Однако, несмотря на санкции, Москва получает нужные элементы для совершенствования авиации через третьи страны.

Противник модернизирует беспилотники, в частности устанавливая на них ПЗРК, используя mesh-модемы для связи. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать компоненты из Пекина, и ускоряет темпы производства дронов-камикадзе.

Также оккупанты наращивают изготовление и модернизацию других беспилотников, которые становятся более устойчивыми к средствам РЭБ. Враг сейчас сосредоточился на совершенствовании КАБов, чтобы они имели большую дальность поражения.