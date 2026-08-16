"Мадяр" предупредил о новых угрозах: Россия готовится усилить ракетные и дронные удары по Украине

Оккупационные войска готовятся к новому этапу воздушного террора, усиливая интенсивность атак. Впереди украинцев ждет ряд серьезных вызовов, связанных с действиями врага и международной обстановкой.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, противник планирует существенно увеличить количество ракетных и реактивно-шахедных ударов по нашей территории.

Военный подчеркнул, что это лишь часть тех сложностей, которые лежат на поверхности.

Среди других серьезных вызовов он назвал плохо скрытую послевыборную мобилизацию в России, которая уже стала очевидной, а также определенные колебания со стороны западных партнеров в отношении поддержки нашего государства.

Текущие и предстоящие вызовы и сложности на поверхности: наращивание противником ракетных и реактивно-шахедных ударов, плохо скрытая, но уже известная послевыборная мобилизация, колебания партнеров и т. д.,

– отметил командующий.

Напомним, что враг активно готовится к новым масштабным атакам. "Мадяр" уже ранее предупреждал о планах россиян увеличить одновременный залп баллистических ракет до 200 штук.

Кроме того, по данным украинской разведки, Россия накопила около 6 тысяч дронов-камикадзе типа "Герань", чтобы использовать их как самостоятельно, так и в ходе комбинированных ударов для истощения нашей ПВО.

Аналитики Института изучения войны также прогнозируют, что главной целью этих баллистических атак может стать энергетическая инфраструктура, особенно в Киеве.

Враг пытается воспользоваться дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot. На фоне этих угроз в Воздушных силах призвали украинцев не поддаваться российской пропаганде и не нагнетать панику сообщениями о "несбитых ракетах", ведь военные делают все возможное для защиты неба в условиях нехватки противоракетного вооружения.