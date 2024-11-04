Сбивают действительно не все: какие вызовы есть у украинских сил в борьбе с вражескими дронами

Россияне начали активнее применять "Шахеды" для атак по территории Украины. Только в октябре 2024 года они запустили более 2 тысяч беспилотников. На фоне этого распространяется мнение, что якобы Воздушные силы Украины начали хуже сбивать вражеские "Шахеды". Однако ситуация выглядит не так однобоко.

Украинские силы сбивают вражеские дроны сразу несколькими способами, однако враг прибегает к техническим хитростям, чтобы его "Шахеды" достигали своих целей. Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, как именно происходит процесс отслеживания и сбивания беспилотников противника.

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Есть дополнительные вызовы

Обычно после каждой вражеской атаки Воздушные силы публикуют статистику, где указывается количество сбитых, в частности, дронов, которая была запущена врагом. Среди них обозначается количество сбитых беспилотников и тех, что локально потеряны.

Часть дронов, которыми атакует Россия первой волной, изготовлены из очень легких материалов, чуть ли не из пенопласта. Часто они не имеют боевой части.

Их задача – дезориентировать украинскую ПВО. Они летят вдоль Днепра и часто просто падают в полях или лесах, не представляя угрозы,

– объяснил военный эксперт.

Также во время атак дронами-камикадзе работают системы радиолокационной борьбы, которые украинские силы постоянно используют.

В следующей волне атак, которая обычно происходит под утро, россияне запускают ударные "Шахеды", и по ним выполняется основная боевая работа.

Большинство этих боевых дронов как заметил он, сбивается различным образом, начиная от пулеметных расчетов передвижных мобильных огневых групп и заканчивая соответствующими ракетами. Это осуществляют Воздушные силы, подразделения Сухопутных войск, которые имеют соответствующие средства, мобильные группы, которые защищают города. Результаты их работы мы видим.

Действительно, "Шахеды" добираются до Киева и в другие города Украины и могут долететь до своих целей.

Сбивают действительно не все "Шахеды". Однако сегодня создать такую эшелонированную систему, которая бы исключала, чтобы какой-то беспилотник мог долететь до какого-то города Украины, очень сложно. Нужно также учитывать технические возможности, которые есть у Украины на сегодня,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

К тому же "Шахеды" очень часто меняют траекторию полета, маршруты, экспериментируют с высотой. Это, по его словам, создает дополнительные вызовы, нагрузки, и дроны залетают в города. Они сбиваются там, падают обломки, создавая опасность. Однако при этом прямых попаданий обычно не фиксируется.

Однако в статистике может быть зафиксировано, что несколько дронов не сбито. Тогда очевидно, они или куда-то попали, или где-то упали, например, в поле,

– отметил Александр Мусиенко.

Отметим, что вопрос о якобы уменьшении количества сбитых дронов подняла нардеп Марьяна Безуглая. По ее мнению, это связано с тем, что якобы узконаправленные специалисты ПВО были переведены в пехоту.

Однако представитель Воздушных сил Юрий Игнат возразил Безуглой, отметив, что сбивание "Шахедов" осуществляют не только Воздушные силы (хотя подтвердил перевод специалистов из частей Воздушных сил в пехоту), а все Силы обороны – Воздушные Силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШВ, пограничники и тому подобное.

Также Игнат заметил, что процент сбивания "Шахедов" не уменьшился, о чем свидетельствуют ежедневные официальные отчеты. Однако россияне уже два месяца как запускают "БПЛА неустановленного типа", сделанные из "из г*вна и палок". Таких БПЛА, по его словам, примерно половина.