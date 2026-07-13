СБС заявили о масштабной операции в Крыму: поражены энергомост и комплексы ПВО

Украинские военные продолжают активно уничтожать оккупантов. Силы беспилотных систем нанесли сокрушительные удары по врагу во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно об ударах ВСУ по оккупантам?

По сообщению СБС, 12 и 13 июля украинские военные нанесли удары по энергетической и военной инфраструктуре врага во временно оккупированном Крыму и на других оккупированных территориях.

В частности, под удар попали энергомост "Кубань – Крым", 10 энергоузлов, а также перекачивающая газовая станция. Кроме того, в СБС заявили об уничтожении 5 элементов российской ПВО.

Речь идет о пусковой установке ЗРК С-400 "Триумф", комплексах "Тор" и "Панцирь-С1", а также о двух радиолокационных станциях "Небо-У".

СБС нанесли удары по россиянам: смотрите видео

Украинские защитники нанесли удары по:

пусковой установке ЗРК С-400 "Триумф" в городе Керчь (Крым);

ЗРК "Тор-М2" в селе Валерьяновка, Донецкая область;

ЗРГК "Панцирь-С1" в селе Осовины (Крым);

РЛС "Небо-У" в городе Керчь (Крым);

РЛС "Небо-У" в селе Мелек-Чесме (Крым);

пункта перетока "Кубань – Крым" в селе Глазовка (Крым);

Подстанции 220 киловольт "Комыш-Бурун" в городе Керчь (Крым);

Подстанции 110 киловольт "Рубежное", в городе Рубежное (Луганская область);

Подстанции 220 киловольт "Лисичанская" в городе Северодонецке (Луганская область);

Подстанции 110 киловольт "Ковильное" в селе Ковильное (Крым);

Подстанции 110 киловольт "Зимино", в селе Зимино (Крым);

Подстанции 330 киловольт "Заря" в селе Афины (Крым);

Электроподстанции в селе Кременовка (Донецкая область);

Электроподстанции в селе Заря (Донецкая область);

Электроподстанции в селе Черноземное (Запорожская область);

Инфраструктура ПГС в селе Житловка (Луганская область).

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Ночью 13 июля Силы беспилотных систем поразили 15 судов теневого флота России: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 паром и 2 буксира. Всего в период с 6 по 13 июля было нанесено результативных ударов по 105 плавсредствам.

В ночь на 12 июля операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удары по трем паромам, находившимся в акватории порта и на Керченской паромной переправе во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 28 судов российского теневого флота в Азовском море. Всего за шесть суток, с 6 по 11 июля, было поражено 76 целей.